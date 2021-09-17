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У Миколаєві в школі побили хлопчика: дитина з тяжкими травмами у лікарні

Автор: Тетяна Самарук

У Миколаєві 12-річного хлопчика побили у школі і він опинився у лікарні. Дитина отримала тяжкі травми живота.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Так, інцидент стався 16 вересня в одній з миколаївських шкіл.

Хто побив хлопчика

Правоохоронці попередньо встановили, що він отримав тілесні ушкодження на шкільному спортивному майданчику в ході конфлікту з однокласниками.

Тому наразі поліцейські вирішують питання про надання правової кваліфікації. Також встановлюються усі обставини події та проводять першочергові слідчі дії.

Зокрема, вже опитані учасники конфлікту, свідки та очевидців, педагоги і адміністрація навчального закладу.

Схожий інцидент стався у Луцьку в школі №16. Там школярі на території навчального закладу влаштували жорстоку бійку. Зокрема, хлопець добивав лежачого кулаками в голову і ногами по хребту.

Директор школи каже, що постраждалий хлопчик звернувся до медсестри і сказав, що впав. Однак, ознак побиття вона не побачила, тому учень повернувся до навчання. Тому наразі директор школи створив спеціальну комісію з розслідування інциденту.

Також ми розповідали, що під Харковом чоловіка побили підлітки на дитячому майданчику. Вони напали на нього втрьох.

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