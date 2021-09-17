У Миколаєві в школі побили хлопчика: дитина з тяжкими травмами у лікарні

У Миколаєві 12-річного хлопчика побили у школі і він опинився у лікарні. Дитина отримала тяжкі травми живота.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
Так, інцидент стався 16 вересня в одній з миколаївських шкіл.
Правоохоронці попередньо встановили, що він отримав тілесні ушкодження на шкільному спортивному майданчику в ході конфлікту з однокласниками.
Тому наразі поліцейські вирішують питання про надання правової кваліфікації. Також встановлюються усі обставини події та проводять першочергові слідчі дії.
Зокрема, вже опитані учасники конфлікту, свідки та очевидців, педагоги і адміністрація навчального закладу.
Схожий інцидент стався у Луцьку в школі №16. Там школярі на території навчального закладу влаштували жорстоку бійку. Зокрема, хлопець добивав лежачого кулаками в голову і ногами по хребту.
Директор школи каже, що постраждалий хлопчик звернувся до медсестри і сказав, що впав. Однак, ознак побиття вона не побачила, тому учень повернувся до навчання. Тому наразі директор школи створив спеціальну комісію з розслідування інциденту.
Також ми розповідали, що під Харковом чоловіка побили підлітки на дитячому майданчику. Вони напали на нього втрьох.