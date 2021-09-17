У Миколаєві в школі побили хлопчика: дитина з тяжкими травмами у лікарні

У Миколаєві 12-річного хлопчика побили у школі і він опинився у лікарні. Дитина отримала тяжкі травми живота.

Зокрема, вже опитані учасники конфлікту, свідки та очевидців, педагоги і адміністрація навчального закладу.

Тому наразі поліцейські вирішують питання про надання правової кваліфікації. Також встановлюються усі обставини події та проводять першочергові слідчі дії.

Правоохоронці попередньо встановили, що він отримав тілесні ушкодження на шкільному спортивному майданчику в ході конфлікту з однокласниками.

Так, інцидент стався 16 вересня в одній з миколаївських шкіл.

Схожий інцидент стався у Луцьку в школі №16. Там школярі на території навчального закладу влаштували жорстоку бійку. Зокрема, хлопець добивав лежачого кулаками в голову і ногами по хребту.

Директор школи каже, що постраждалий хлопчик звернувся до медсестри і сказав, що впав. Однак, ознак побиття вона не побачила, тому учень повернувся до навчання. Тому наразі директор школи створив спеціальну комісію з розслідування інциденту.

Також ми розповідали, що під Харковом чоловіка побили підлітки на дитячому майданчику. Вони напали на нього втрьох.