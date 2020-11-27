У Миколаєві сім'ї померлої від COVID-19 лікарки відмовили в компенсації: кажуть - винна сама

У Миколаєві відмовляються виплачувати компенсацію рідним померлої від коронавірусу 65-річної Галини Колянчикової, яка працювала сімейним лікарем.

Про це чоловік померлої, хірург Юрій Колянчиков розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Мотивують таке рішення в комісії Держпраці з розслідування смерті медика тим, що захворювання COVID-19 не було пов'язане з її професійною діяльністю.

Зазначається, що у Колянчикової був цукровий діабет і їй заборонили приймати хворих на коронавірус.

Чоловік померлої повідомив, що проти призначення компенсації голосували представники роботодавців, Центру первинної медико-санітарної допомоги №3, де працювала жінка, і представники фонду соціального страхування. Всього голоси розподілилися так: 8 "проти" і 6 "за".

На думку представників ЦПМСД, Колянчикову заразив на коронавірус саме її чоловік.

"Я хірург з 40-річним стажем, працюю в лікарні швидкої допомоги. Я останнім часом відчував себе нормально, ніяких ознак захворювання не було... В мене брали тести - один раз на ПЛР, згодом ІФА. Це було за два тижні до того, як захворіла дружина. У мене були виявлені антитіла. Я не міг бути джерелом", - наголошує Юрій.

Родині померлої від коронавірусу лікарки в Миколаєві відмовили в компенсації (фото: скріншот з відео)

Також він заявив, що були документально підтверджені контакти дружини в останні 2 тижні з хворими COVID-19.

Тепер було призначено повторне засідання комісії Держпраці щодо цієї справи.

"Але було попереднє засідання, на якому тенденції нам стали зрозумілі. Ті ж самі аргументи та звинувачення - винна сама, була в групі ризику, їй було не працювати, а звільнитися. Зараз в сімейній амбулаторії, де працювала дружина, 100% лікарів пенсійного віку, всі в групі ризику. Що ви пропонуєте, всім їм звільнитися?" - дивується хірург.

Відео: У Миколаєві сім'ї померлої від COVID-19 лікарки відмовили в компенсації

Раніше повідомлялося, що відомий київський лікар-онколог помер від COVID-19 - чоловік "згорів" від коронавірусу менш ніж за тиждень.

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