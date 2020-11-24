У Миколаєві п'яний чоловік побив і покусав лікарів

У Миколаєві у вівторок, 24 листопада, чоловіку 30-35 років стало погано, і він впав прямо на тротуарі. Небайдужі перехожі викликали йому швидку допомогу, але біля лікарні чоловік напав на медиків і покусав їх.

Після того як чоловік впав біля світлофора на проспекті Центральному, люди викликали швидку допомогу і чекали її близько 30 хвилин. Вони намагалися зупинити кілька бригад швидкої допомоги, які просто проїжджали повз, але ті їхали далі. Про це повідомляють "Новости-Н".

Коли медики приїхали на місце, то чоловік вже почав приходити в себе. Його відвезли в лікарню. Вже біля медзакладу він влаштував бійку і покусав лікарів. На місце інциденту викликали поліцію і спеціалізовану бригаду швидкої допомоги.

У Миколаєві чоловік втратив свідомість прямо на вулиці (відео: YouTube)

"У нього було алкогольне сп'яніння. Бригаді довелося перебувати там пів години, очікуючи поліцію і висновок спецбригади. Агресивними пацієнтами може займатися тільки поліція. Вона повинна їх зафіксувати", - розповіла завідувачка центральної оперативної диспетчерської Людмила Здобникова інтерв'ю ТСН.

Вона також зазначила, що цьому чоловікові люди викликали швидку допомогу два рази. Перший раз - о 10:50, але через хвилину громадянин повідомив, що п'яний чоловік перейшов дорогу і допомога йому не потрібна, а другий - о 11:12, коли він впав без свідомості.

Що ж стосується того, що машини швидкої допомоги не зупинялися на прохання людей, то за словами Здобникової, ці дві машини перевозили хворих COVID-19.

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