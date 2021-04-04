У Миколаєві продавці працювали незважаючи на локдаун: вигнали "копів" з ринку

На ринку правоохоронців зустріли підприємці, які протестували проти карантинних норм та обмежень їх роботи.

Представники влади вимагали від підприємців виконувати умови карантину. За їх словами, закриття ринків повинно зменшити поширення коронавірусної інфекції.

Підприємці обурені тим, що ринки закрили, а супермаркети ні, хоча, за їх словами, на ринку людей набагато менше. Тому вони не розуміють, чому відбувається така несправедливість.

Крім того, підприємці поскаржилися на те, що їм необхідно вносити 100% плату за оренду торгових місць, а також їх ніхто не звільняв від сплати податків.

Працівники ринку вимагали, щоб на ринок приїхав мер міста Олександр Сенкевич або губернатор Віталій Кім.

Підприємці найняли адвоката, який заявив, що торговці хочуть обговорити формат подальшої роботи з чиновниками на круглому столі. При цьому він підкреслив, що поліції потрібно залишити ринок.

"Хай поліція піде. Крові нам тут не потрібно, це найстрашніше", - говорили підприємці.

Приблизно годину йшло спілкування на підвищених тонах з підприємцями. В результаті чиновники і поліція пішли з ринку, а торговці продовжили свою роботу.