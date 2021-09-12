RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Миколаєві пасажири маршрутки побили далекобійника (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Миколаєві на дорозі стався конфлікт між водієм маршрутки, який віз пасажирів, і далекобійником. Спочатку сталася словесна перепалка, після якої водій вантажівки забризкав опонента балончиком.

Про це повідомляє Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Пасажири не стали стояти осторонь і після цього вийшли з маршрутки і вирушили до водія вантажівки. Вони влаштували самосуд. Хтось заліз у кабіну і почав бити водія. Інші ж били ногами його вантажівку.

"Розправу зміг зупинити тільки наряд поліції", - йдеться в повідомленні.

Водія фури з численними травмами відвезла карета швидкої допомоги. Є підозра, що у нього струс мозку.

Цікаво, але водієві маршрутки також знадобилася допомога лікарів. Він відправився в лікарню з сильними опіки очей і слизових оболонок рота і носа.

Нагадаємо, у Києві водій ледь не збив у дворі людей, після чого накинувся на них з ножем. Інцидент стався ввечері 10 вересня на вулиці Івана Франка.

Ми також писали про те, що в Мелітополі Запорізької області батько п'ятирічного хлопчика накинувся з кулаками на лікаря-хірурга у консультативно-діагностичному центрі. Бійка сталася на очах у дитини та інших пацієнтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв