У Миколаєві пасажири маршрутки побили далекобійника (відео)

Пасажири не стали стояти осторонь і після цього вийшли з маршрутки і вирушили до водія вантажівки. Вони влаштували самосуд. Хтось заліз у кабіну і почав бити водія. Інші ж били ногами його вантажівку.

"Розправу зміг зупинити тільки наряд поліції", - йдеться в повідомленні.

Водія фури з численними травмами відвезла карета швидкої допомоги. Є підозра, що у нього струс мозку.

Цікаво, але водієві маршрутки також знадобилася допомога лікарів. Він відправився в лікарню з сильними опіки очей і слизових оболонок рота і носа.