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У Миколаєві від ускладнень COVID-19 померла породілля, яка виношувала двійнят: малюки живі

Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві померла жінка від наслідків COVID-19, яка виношувала двійнят. При цьому новонароджені живі й тепер перебувають під наглядом медиків.

Про це 13 квітня передає місцеве видання "НикВести".

Трагічний випадок стався у Миколаївському пологовому будинку №1 9 квітня.

За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, загибла на момент пологів мала вкрай важку пневмонію з тотальним ураженням легень.

Жінка була з Вознесенська. Вона поступила в пологовий будинок у важкому стані через коронавірусну хворобу. На жаль, лікарі не змогли її врятувати.

"Розтин показав важку ковідну пневмонію. Тотальне ураження легенів", - сказала Шамрай.

Малюки, які народилися, в цей час знаходяться під наглядом лікарів Миколаївської обласної дитячої лікарні.

"Народилася двійня. Діти живі, перебувають в обласній дитячій лікарні", - розповіла начальниця міського відділу охорони здоров'я.

Також вона поінформувала, що зараз у Миколаївському пологовому будинку з підтвердженим діагнозом COVID-19 знаходяться 23 жінки - їх стан медики розцінюють як середньої тяжкості.

"У легкому стані ми не кладемо, - додала Шамрай.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті через коронавірус померла породілля, а чоловік покійної у смерті дружини звинувачує медиків.

Нагадаємо, що перед цим у Львові породілля втратила дитину через коронавірус на 31-му тижні вагітності.

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