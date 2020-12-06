У Миколаєві чоловік з дитиною відкрив стрілянину по підлітках

У Миколаєві, 6 грудня, чоловік посварився з підлітками, які каталися на скейтах. Після конфлікту з одним з них він дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину.

За словами очевидців, скейтери попросили чоловіка пересісти в інше місце, оскільки він сидів на скейт-майданчику і заважав їм. Коли один з хлопців ледь не зачепив чоловіка, виконуючи маневр, той одразу вдарив його ногою. Про це повідомляє "Преступности.НЕТ"..

Підліток це так просто не залишив і підбігши до чоловіка вдарив його ногою в відповідь. Після цього чоловік підійшов до дитячого візка, біля якого була дитина, дістав пістолет і почав стріляти по хлопцях.

Одна куля потрапила підлітку в лівий бік. Очевидці події розповіли, що потерпілого забрала швидка допомога.

У Миколаєві чоловік вистрілив у підлітка з травмата (відео: YouTube)

У поліції повідомили, що пістолет був травматичним, а рани у підлітка не проникаючі. Крім того, молодий хлопець від претензій до чоловіка відмовився.

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