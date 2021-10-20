У Миколаєві контролера побив пасажир із залізним прутом в руці: подробиці НП

Все сталося 19 жовтня о 10.40 на зупинці тролейбуса 6-а Слобідська. Жертва нападу - контролер Борис Шут розповів, як все було.

За його словами, пасажир був він у військовій формі, високий, і в руках тримав загорнутий в газету прут. На зупинці "Автовокзал" він почав кричати:"Відкрийте двері".

"Я перевіряв задню частину тролейбуса, моя колега була в передній частині. Йому відкрили не відразу, якась заминка була. Він вийшов, ми теж. Я запитав у колеги: "Що сталося? ". Кажу їй: "Він з прутом, нехай йде собі". А він, може, почув це і вдарив мене три рази в обличчя, у вухо - ще кров залишилася", - розповів Борис Шут.

Що викликало таку агресію у пасажира - незрозуміло.

Після інциденту чоловіка госпіталізували до лікарні. За його словами, зараз почувається нормально, планує завтра повернутися на роботу.

"Мене забрали, зробили всі аналізи, рентген голови. Невеликий струс мозку є. Але я відчуваю себе нормально, завтра вже на роботу піду. Я на цю людину не ображаюся. Хоча у цієї людини ми нічого не перевіряли. Я не буду писати заяву в поліцію, а то не віриться, що його знайдуть", - розповів Борис Шут.