Николь Кидман кардинально сменила образ на Met Gala 2025: ее прическа шокировала всех

Николь Кидман официально попрощалась со своими фирменными длинными волосами и появилась на Met Gala 2025 в новом, удивительно смелом образе - с ультракороткой стрижкой в стиле пикси.

Волосы, зачесанные назад, добавили ее облику характера и дерзости, доказав: смена прически может быть не менее впечатляющей, чем наряд от кутюр. Николь Кидман (фото: Getty Images)

Оставляя позади классический голливудский стиль, актриса дефилировала по лестнице музея Метрополитен в роскошном черном платье Balenciaga, созданном специально для нее.

Лаконичный, архитектурно выверенный силуэт платья отлично подчеркнул новую прическу, которая однозначно стала звездой вечера.

Глубокий боковой пробор - один из главных hair-трендов 2025 года - выглядел на Кидман по-настоящему стильно и современно. Николь Кидман (фото: Getty Images)

Для поклонников актрисы такая трансформация стала неожиданностью. Еще за несколько дней до бала ее видели на концерте Charli XCX в Бруклине - тогда она веселилась с длинным хвостом, так что резкий переход к короткой стрижке произвел эффект настоящего wow-явления.

На бал, посвященный теме "черного дендизма" и вкладу индивидуального кроя в моду, Кидман выбрала платье, а не костюм, и сделала ставку на сдержанный, но мощный образ. Николь Кидман (фото: Getty Images)

И этим лишь подчеркнула: настоящий стиль - это не просто наряд, а готовность меняться и удивлять.