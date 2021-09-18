Ніколи так не видаляйте сірчану пробку з вуха: найнебезпечніші методи

Для початку давайте розберемося, що таке вушна сірка

Ватяні палички використовувати, безумовно, можна. Але тільки для зовнішньої частини вушної раковини, всередину ними лізти не можна!

Категорично заборонено чистити вуха від сірки різними металевими предметами - крихітними ложечками, головками булавок і так далі. Це загрожує як пошкодженням барабанної перетинки, так і занесенням інфекції в ймовірні подряпини.

"У гіршому випадку ватяна паличка може насправді зондувати занадто глибоко і пошкодити барабанну перетинку, що може бути серйозною проблемою", - кажуть лікарі.

Крім того ватною паличкою вушну сірку можна заштовхати ще глибше, що може стати причиною утворення пробки.

Як же все-таки потрібно чистити вуха

Лікарі радять взяти кілька крапель дитячого мінеральної олії і закапати її у вухо. Вона розм'якшить сірку і сірка вийде самостійно. Підійде і оливкова олія.

Можна використовувати звичайні вушні краплі, які також пом'якшать сірку, і вона витече сама по собі.

Також можна змішати перекис з водою в співвідношенні 50/50 і закапати це в вухо.