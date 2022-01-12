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Ніколи не хваліть чоловіка за це. Тепер ви зрозумієте - чому

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Середа 12 січня 2022 18:00
Ніколи не хваліть чоловіка за це. Тепер ви зрозумієте - чому Фото: Психологи розповіли, за що не можна хвалити чоловіків (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Не секрет, що чоловіки, як і жінки люблять вухами. Хвалити свого партнера, мотивуючи на вчинки заради вас, потрібно. Але важливо знати, як правильно це зробити, щоб ваш чоловік "не зіпсувався".

Про це пише EWE.

Якщо немає приводу

Не хваліть чоловіка просто так. Адже такі ваші слова він може розцінити як лестощі. Крім цього він почне розслаблятися і перестане працювати над відносинами, та й взагалі відчує себе мало не ідеалом. А якщо ідеал, навіщо взагалі старатися...

За заробіток

Рівень доходу обранця - не найкращий предмет для хвальби, адже він може подумати, що ви з ним через гроші. Щоб правильно підкреслити це, скажіть, що ваш чоловік великий молодець, так як зміг багато чого досягти завдяки своїм талантом, старанності і працьовитості. Але не перестарайтеся, щоб не було це схоже на лестощі.

За красу

За зовнішність чоловіка краще не хвалити, адже такі компліменти, як правило, жіночі. Але якщо, наприклад, вашого партнера вдало підстригли, чому б йому про це не сказати.

За те, що він не зробив

Не слід хвалити партнера за те, що він ще не зробив або тільки пообіцяв. Похвали заслуговують тільки реальні дії, але ніяк не наміри. Грандіозні плани чоловіки точно не варті похвали, ні тим більше подяки.

Психологи рекомендують хвалити чоловіка тільки від чистого серця, коли є правильний момент і вчинки, які дійсно того варті.

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