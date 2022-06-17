Ніякої "зради": Полякова розповіла про хворобу Винника

Відповідаючи на питання ведучої, куди подівся Винник і чи все в порядку у кумира мільйонів шанувальників його творчості, артистка зізналася, що спілкувалася з ним на самому початку російського вторгнення, і він дуже переживав про те, що відбувається.

"Те, що я чула - у нього серйозні проблеми якісь по здоров'ю були. Я з Олегом спілкувалася на початку війни. Ми хотіли записувати і пісні якісь... У нього дуже боліло те, що робиться в Україні. Я це точно знаю, тому що я з ним спілкувалася", - висловилася Полякова.

При цьому зірка переконана, що розкривати деталі про хворобу Винника з її боку буде не зовсім коректно - це має зробити сам артист.

"Якщо чесно я не знаю, чи можу я це говорити чи ні, але у нього є проблеми по здоров'ю. Нехай він сам цю інформацію оприлюднить, щоб це не виходило - від мене. А то знову зараз почнуться якісь заяви від мене... Тому давайте не будемо це оприлюднювати", - зазначила Оля.

Олег Винник і Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Коментуючи всілякі домисли в дусі пошуку якоїсь "зради", і що деякі представники шоу-бізу могли виїхати за кордон, Полякова наголошує - це не про Винника.

"Олег не зрадник. Він завжди пропагував українські пісні, він завжди був з Україною. Тому давайте дамо йому можливість самому розповісти, що там у нього відбувається", - резюмувала співачка.

Відео: Оля Полякова висловилася про "зникнення" Олега Винника і його хворобу

Нагадаємо, що Олег Винник на початку березня записав відеозвернення, в якому наголошував - українці непереможні, сильні та незалежні, і такими залишаться завжди. Також артист засуджував цинічний напад РФ і Білорусі на Україну і закликав громадян цих країн повстати проти своїх диктаторів, що розв'язали війну.

Примітно, що в пості за день до початку повномасштабного вторгнення артист наче передчував прийдешню інтервенцію.

Олег Винник 23 лютого висловився про Україну (фото: скрін instagram.com/olegg.vynnyk)