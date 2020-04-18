Ніяк не пов'язано: лікарі розвіяли міф про небезпечний симптом COVID-19

Коронавірус 2020 на початковій стадії має таку ж симптоматику, як інші гострі респіраторні захворювання. Однак біль у горлі не має до COVID-19 ніякого відношення. Про це інформує видання "BGR".

Виявляється, біль у горлі вкрай рідко проявляється при захворюванні коронавірусом. А ось симптомами, на які дійсно варто звернути увагу, є лихоманка, кашель, задишка і втома. Також інколи заражені можуть відзначати втрату нюху і смаку. А у деяких інфікованих зафіксовані проблеми з координацією та невиразна мова.

Дослідники з організації UC San Diego Health також виявили, що у більшості опитаних пацієнтів із коронавірусом не спостерігалося ангіни. А хворі з COVID-19 у 4-5 разів частіше скаржилися на болі в горлі, ніж хворі з коронавірусом.

Для наочного прикладу провели дослідження. У ньому взяли участь 1480 пацієнтів з грипоподібні симптоми, у яких передбачалася наявність COVID-19. В кінцевому підсумку тільки у 102 осіб була виявлена ангіна.

Нагадаємо, що іспанські вчені з Ради ортопедів країни визначили новий симптом коронавірусу, який допоможе виявити хворобу на ранньому етапі, якщо на нього вчасно звернути увагу.

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