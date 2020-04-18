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Ніяк не пов'язано: лікарі розвіяли міф про небезпечний симптом COVID-19

STYLERКоронавірус    18.04.2020 - 10:00
Ніяк не пов'язано: лікарі розвіяли міф про небезпечний симптом COVID-19
Коронавірус 2020 - лікарі розвіяли міф (колаж РБК-Україна)

Фахівці стверджують, що біль у горлі не завжди пов'язана з коронавірусом

Коронавірус 2020 на початковій стадії має таку ж симптоматику, як інші гострі респіраторні захворювання. Однак біль у горлі не має до COVID-19 ніякого відношення. Про це інформує видання "BGR".

Виявляється, біль у горлі вкрай рідко проявляється при захворюванні коронавірусом. А ось симптомами, на які дійсно варто звернути увагу, є лихоманка, кашель, задишка і втома. Також інколи заражені можуть відзначати втрату нюху і смаку. А у деяких інфікованих зафіксовані проблеми з координацією та невиразна мова.

Дослідники з організації UC San Diego Health також виявили, що у більшості опитаних пацієнтів із коронавірусом не спостерігалося ангіни. А хворі з COVID-19 у 4-5 разів частіше скаржилися на болі в горлі, ніж хворі з коронавірусом.

Для наочного прикладу провели дослідження. У ньому взяли участь 1480 пацієнтів з грипоподібні симптоми, у яких передбачалася наявність COVID-19. В кінцевому підсумку тільки у 102 осіб була виявлена ангіна.

Нагадаємо, що іспанські вчені з Ради ортопедів країни визначили новий симптом коронавірусу, який допоможе виявити хворобу на ранньому етапі, якщо на нього вчасно звернути увагу.

Раніше ми писали про те, що вчені назвали фактори, які викликають важкі форми коронавірусу.

А також повідомляли про те, де в світі найгірша ситуація з коронавірусом.

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