Нечего стесняться: 5 украинских блогеров, которые смело показали тело после родов

Даша Евтух

Блогерша Даша Евтух, которая недавно родила дочь Фемиду, смело делилась кадрами своего шрама после кесарева сечения.

"Когда видела свое тело, то хотелось плакать, да иногда и плакала. При ходьбе ты чувствуешь, как трясется внизу живота. Тогда ты думаешь, что оно таким и будет, но это не так, это просто все на эмоциях. Все отходят и возвращаются к своему прежнему внешнему виду, просто нужно время", - писала она.

Даша Евтух (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Саша Бо

Саша Бо, которая ноябре прошлого года в третий раз стала мамой, показалась в нижнем белье на пятый день после родов.

Александра отметила, что после родов восстанавливается так же, как и другие женщины. Однако блогеру повезло с генетикой, поэтому ее кожа после рождения третьего ребенка осталась в хорошем состоянии.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Таня Парфильева

Блогерша и основательница известного бренда одежды Таня Парфильева впервые стала мамой в августе прошлого года.

Через девять месяцев после родов она решилась показать, как выглядело ее тело на пятый день после рождения малыша.

Таня отметила, что никогда не страдала РПП и гармонично приняла изменения в фигуре во время беременности.

Таня Парфильева (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Mamasita

7 июня украинская королева тверка Мария Скорченко, она же блогерша Mamasita, впервые стала мамой.

На следующий день она также запечатлела себя в нижнем белье и показала свой животик.

Mamasita (фото: instagram.com/mamasita)

Виктория Варлей

Участница проекта "Холостяк-12" Виктория Варлей родила первенца путем кесарева сечения и не скрывала, что набрала вес во время беременности.

Впрочем, актриса сумела очень быстро похудеть.

Она показалась в топе с открытым животиком, на котором будто и не было шрама от операции.

Виктория Варлей (фото: nstagram.com/viktoriavarley)