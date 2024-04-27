Ночный кошмар аллергика: врач назвала 10 вещей в вашем доме, которые провоцируют чихание

Что провоцирует аллергию

По словам врача, чихание и другие проявления этой проблемы провоцируют следующие вещи:

живые цветы

старые книги

специи и приправы

духи

ароматические свечи

домашние животные

освежители воздуха

комнатные растения

ароматические палочки

чистящие средства.

Почему возникает аллергия на пыль (иллюстрация: freepik.com)

Как уберечься от аллергии

Не стоит забывать о пылевых клещах. Они прячутся в теплых и запыленных местах. Поэтому аллергию могут провоцировать и такие предметы в вашем доме: детские игрушки, подушки, ковры, постельное белье, подушки.

Как защитить себя от аллергии на пыль: