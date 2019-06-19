Нічого страшного немає: Комаровський дав несподівану пораду про миття ягід

Доктор Комаровський дав пораду батькам про те, чи варто мити ягоди, особливо якщо дитина їх їсть прямо з дерева. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Доктору Комаровському поставили питання про ягоди, які діти їдять прямо з дерева.

"Питання щодо немитих ягід. Тобто, якщо дитина сидить на дереві, на черешні, сидить і сидить, і їсть, і їсть, то зганяти її звідти?" – запитав доктора один з батьків.

Комаровський у відповідь зауважив, що від тотального миття фруктів більше проблем, ніж від того, що їх не миють. Він пояснив, що є інший важливий фактор – де росте дерево, з якого діти їдять немиті ягоди.

"Я від тотального миття бачу набагато більше проблем, ніж від тотального не миття. У немитої черешні мене хвилює тільки, де вона росте і оброблена вона чи ні. Якщо це дерево росте біля автомобільної дороги, якщо по цій вулиці в селі носяться весь час автомобілі, і пил лежить на цьому дереві, а так буває часто-густо, то я хочу, щоб ви це помили. Якщо регулярно використовуються добрива, якими все це побризкали, я, звичайно, категорично за те, щоб це милось. Але якщо це зростаюче від цивілізації дерево, яке миється дощами, то нічого страшного в кінці кінців не буде", - пояснив доктор Комаровський.

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