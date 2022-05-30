"Нічого не сталося": названі найнебезпечніші жіночі фрази

Ну і прекрасно!

Така фраза зазвичай використовується в кінці суперечки. І ні, вона не означає, що все добре. Зазвичай це означає, що жінка права, а чоловікові варто замовкнути. І погодитися.

Я швидко! П'ять хвилин!

У цієї фрази є два значення. Якщо жінка таким чином повідомила, що починає збиратися до виходу з дому, то чекати доведеться не менше пів години.

Якщо ж жінка дає чоловікові п'ять хвилин на те, щоб додивитися футбол або дограти в гру перед тим, як почати допомагати по дому - то тут дійсно буде рівно п'ять хвилин!

Нічого не сталося

Дуже небезпечна фраза, практично це затишшя перед бурею. Це, коли небо вже почало наливатися свинцевими хмарами та пахне дощем, але злива ще не почалася.

"Нічого" зазвичай означає, що потрібно бути напоготові. Сварки, які починаються з цієї фрази, зазвичай закінчуються іншою - "ну і прекрасно!"

Ну-ну, продовжуй!

Не здумайте продовжувати! Це дуже небезпечно, тому, що така фраза зовсім не зелене світло і схвалення, це виклик.

Важке гучне зітхання

Ця невербальна заява може неправильно розумітися чоловіками. Гучне зітхання означає, що жінка дуже сильно чимось або кимось незадоволена. Бажано ласкаво випитати, що ж сталося і спробувати все виправити. Цілком ймовірно, що відповідь буде - "нічого не сталося".

Все добре

Одне з найнебезпечніших заяв з вуст жінки, яке тільки може почути чоловік. По-перше, це означає, що нічого не добре. По-друге, жінка взяла паузу, щоб обміркувати, як і чим чоловік поплатиться за свою помилку.

Якщо жінка говорить цю фразу зі сліпучою посмішкою, то це означає, що вона вже все придумала.

Дякую

Якщо жінка сказала чоловікові "дякую", то не питайте за що. Просто дайте відповідь "нема за що", "на здоров'я "або "будь ласка".

Якщо ж фраза звучить "дякую велике!" з наголосом на" велике", то зазвичай в голосі звучить сарказм. І щось вже явно сталося. Не варто відповідати "нема за що".

Неважливо

Витончений спосіб послати чоловіка дуже далеко, приблизно туди ж, куди й корабель.

Не турбуйся, я сама

Зазвичай така фраза йде після декількох спроб жінки попросити про допомогу та отримування ігнорування. Або обіцянок, які не були виконані - забити цвях, винести сміття, зібрати шкарпетки.

Жінка після кількох таких прохань починає робити все самостійно, якщо чоловік навіть не встав з крісла - демонстративно. Зазвичай чоловік потім ставить дурне запитання "що не так?" і природно отримує відповідь "нічого не сталося".