Нічого не перекрито: в епіцентрі коронавіруса в Україні чекають на пік епідемії (відео)

Коронавірус в Україні діагностували 21 березня вже у 41 людини, і лідером за кількістю хворих на сьогодні є Чернігівська область, де зафіксовано 25 таких випадків. Половина жителів Чернівців на карантині панікує через ситуацію з COVID-19, а інші зберігають спокій та намагаються жити звичайним життям.

Місцева журналістка Алла Спрінчінат розповіла, що в місто повернулося велика кількість заробітчан, і зараз у Чернівцях люди очікують через пару тижнів на пік захворювань. Про це вона повідомила Telegram-каналу PavlovskyNEWS.

Зазначимо, що міська влада закликала самоізолюватися 1,5 тисячі громадян, які прибули з країн, де епідемія в розпалі. Також мер Чернівців заявив про посилення карантинних заходів у зв'язку з новими випадками інфікування коронавірусом в області - з 23 березня буде введено обов'язковий масковий режим. Чиновник звернувся до президента, прем'єр-міністра та секретаря РНБО з проханням про введення на території області надзвичайного стану.

Як зазначила журналістка, не дивлячись на анонсований 18 березня температурний скринінг та введення обліку транспортних засобів на в'їзді та виїзді з міста - на даний момент ці заходи не проводяться.

Спрінчінат розповіла, що за містом на старому мосту встановили тільки одне бетонне перекриття на виїзд, але його можна без проблем об'їхати.

"Тому в місто можна спокійно заїхати та виїхати, нічого ніде не перекрито", - підсумувала вона.

Розповідаючи про ситуацію в місті - епіцентрі коронавіруса в Україні - журналістка зазначила активність місцевої влади щодо інформування мешканців про ситуацію з вірусом.

У Чернівцях в магазинах та аптеках встановили спецвказівники із закликом дотримуватися дистанції 1,5 метра, і люди це роблять. Закриті кінотеатри, ресторани, кав'ярні, ТРЦ, ринки та вокзали, громадський транспорт не працює (курсує тільки для медиків і правоохоронців), немає міжміського та міжобласного сполучення.

Тим не менш, зазначила Спрінчінат, у Чернівцях зберігається нормальна і споойная обстановка.

"Людей в масках все більше і більше, але особливої паніки немає. Дітям до 14 заборонили виходити на вулицю без батьків", - каже вона.

Відео: Карантин у Чернівцях через коронавірус - що відбувається в місті

Як повідомлялося раніше, у Чернівцях, де зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом, комунальники цілий день обробляють вулиці спеціальним розчином хлору з поливалок.