Ви нічого не зміните: Усик різко висловився про коронавирус

Коронавірус 2020 викликає у Олександра Усика деякі сумніви. Український спортсмен стверджує, що є більш серйозні проблеми, а тому зациклюватися та панікувати не варто. Про це Усик розповів в інтерв'ю iFL TV.

Спортсмен упевнений, що паніка людей не є обґрунтованою. "Мені незрозуміло, чому люди настільки панікують. Паніка породжує паніку. Якщо, не дай Бог, щось станеться, то ви нічого не зміните. Потрібно жити, мити руки. Треба дивитися за собою, дотримуватися гігієни і все інше. У нас є більш серйозні проблеми. Люди вмирають від туберкульозу та СНІДу", - прокоментував він.

Також Усик нагадав історію про стару травму, через яку йому довелося на два місяці перенести бій проти Дерека Чісори. На даний момент жодних проблем зі здоров'ям у боксера немає.

"Травма була давно. Просто трохи було загострення. Якби продовжили підготовку, то, може, щось би й було. А так ми вчасно звернулися до лікуючого лікаря, і це все прибрали", - сказав Олександр.

Коронавірус 2020 - Усик зробив різку заяву

Нагадаємо, що через коронавірус в Україні припинили зйомки ТБ-шоу. Проте дана реформа торкнулася не всіх телепередач.

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