"Словно акула откусила попу": ужасный жук оставил мужчину без одной ягодицы и чуть его не убил

Бывший пожарный чудом остался жив после укуса жука и провел три месяца в реанимации. Сначала он думал, что подхватил простуду, а затем медикам понадобилось сделать несколько операций и удалить ему часть ягодиц, чтобы спасти жизнь.

Что за жук укусил мужчину и какие последствия это имело, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

55-летний Саймон Инглиш из Йоркшира стал жертвой необычного жука, едва не отправившего его на тот свет. Ему удалили часть ягодиц и врачи не уверены, что бывший пожарный снова сможет ходить.

В конце весны у Саймона появились все классические симптомы простуды. Ни он, ни его жена Кейт, работающая в школе, не предположили, что болезнь может быть необычной. Но с течением времени симптомы стали ухудшаться и мужчина страдал от сильной усталости, лихорадки и кашля.

Когда он понял, что что-то совсем не так, он сам поехал в больницу. Следующие две недели Саймон помнит размыто, потому что терял сознание.

"Они дали мне много морфина, я много галлюцинировал. А потом, когда я пришел в себя через две недели, врач сказал, что у меня заболевание, которое называется некротическим фасциитом", - рассказал мужчина.

Некротический фасциит известен как "мясоедная болезнь", редкая и опасная для жизни инфекция, которая начинается в ране. И она быстро прогрессирует после того, как его спровоцировали разные типы бактерий, включая стрептококк группы A и стафилококк.

Саймон Инглиш чуть не умер из-за укуса жука на рыбалке (скриншот)

Иногда бактерии могут представлять угрозу жизни, если попадают в кровь, мышцы или легкие. Симптомы: небольшие красные комочки или шишки на коже, быстро распространяющиеся кровоподтеки, потливость, озноб, лихорадка, тошнота.

Если вовремя не приступить к лечению, развивается органная недостаточность и сепсис. Пострадавшим оказывают помощь, назначают мощные антибиотики и удаляют мертвые ткани. Уровень смертности очень высок, каждый пятый пациент не выживает.

Мистера Инглиша доставили экстренно на операцию, чтобы устранить инфекцию на левой ягодице, которая началась с небольшого пореза и которого мужчина не заметил.

Сначала ему провели четыре операции по удалению части левой ягодицы, пока не вытащили этого отвратительного жука. Однако после этого испытания продолжились: ему провели две операции по удалению отмершей кожи из ягодиц и установке стомы. Во время одной из операций мужчина чуть не умер - у него остановилось сердце, пришлось реанимировать.

Впоследствии ему делали пересадку кожи с правой ноги - из ягодицы. Первая попытка трансплантации была неудачной, прижилась только вторая попытка. А дальше – у Саймона было два месяца лечения и реабилитации.

"Мне пришлось ходить по больнице с ходунками. Я пролежал в больнице еще два месяца, чтобы дать моим ранам затянуться", – рассказал он.

Инфекция была настолько сильной, что пришлось совершить экстренную колостомию, чтобы дать ране затянуться. И у Саймона добавилась еще одна проблема - стома. Сейчас он ждет дополнительной операции, чтобы убрать и это.

Незадолго до своей болезни Саймон был на рыбалке. Во время отдыха в его штаны пробрался жук-плавунец, вонзившийся в кожу. Свои симптомы простуды после этого мужчина никак не связал с укусом, потому что его просто не почувствовал.

Тем временем его кожа на ягодицах уже окрасилась в фиолетовый цвет и начала облазить, температура поднялась до 40 градусов.

"На самом деле, когда думаешь об этом жуке, становится довольно страшно - теперь я выгляжу так, будто акула откусила мне задницу", - признается Саймон.

Поскольку мужчине удалили часть ягодицы, то теперь он не может сидеть и ходить как раньше, однако британец надеется на возвращение к нормальной жизни.

Жук-плавунец – это хищное насекомое, обитающее в пресных водоемах. Он известен своей агрессивностью и охотничьими навыками. Жуки-плавунцы имеют мощные челюсти, которые используют для охоты на мелких рыб, насекомых и других обитателей водоемов. Укус жука может создать рану, через которую в организм могут проникать различные бактерии, вызывающие воспаление.