RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Несмотря на риски: больная раком Кейт Миддлтон снова вышла в свет на Уимблдонском турнире (фото)

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Кейт Миддлтон во второй раз появилась на публике после объявления о своем диагнозе. Принцесса Уэльская присутствовала на финале мужского одиночного турнира Уимблдона.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт герцогов Уэльских.

Подробности

Так, Кейт выбрала эффектный и модный наряд для значимого события. Платье глубокого сиреневого цвета подчеркнуло ее хрупкую фигуру.

Прическа и фирменный макияж, подчеркивающий естественную красоту Кейт, которая проходит химиотерапию, остались неизменными.

К слову, Миддлтон появилась на публике как патронесса Британского клуба лаун-тенниса, в сопровождении своей дочери Шарлотты.

Встретив их, зрители трибун восторженно аплодировали. Многодетная мать радостно улыбалась и приветствовала присутствующих болельщиков.

На трибуне жена принца Уильяма сидела рядом со своей сестрой Пиппой. Сын королевы не присутствовал с женой и дочерью, поскольку готовился к финалу чемпионата Европы по футболу, где сыграют сборные Англии и Испании.

Отметим, что принцесса Уэльская редко появлялась в обществе с декабря 2023 года, за исключением 15 июня, когда она присутствовала на параде в честь дня рождения короля Карла III.

В марте Миддлтон подтвердила свою борьбу с онкологическим заболеванием.

В конце июня иностранные СМИ сообщили, что жена принца Уильяма тайно уехала из Великобритании в США для лечения онкологического заболевания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт МиддлтонКоролевская семья