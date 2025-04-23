Несокрушимая Руся шокировала признанием о своей самой тяжелой борьбе после ранения

"Не могу сказать, что стесняюсь этого, но да - были проблемы с алкоголем", - сказала Руслана.

Она отметила, что раньше никогда об этом не говорила публично.

"Мне казалось, что я все контролирую, а в один вечер я поняла, что не контролирую. Когда наступает вечер - ты выпиваешь. Я увидела несколько примеров военных, которые полностью ушли в алкоголь - с головой. И тогда я поняла, что такой жизни не хочу", - рассказала ветеранка.

"Я думала: может, безразлично на все это, в принципе, я могу погибнуть в любой момент в Украине, меня могут убить. Но, возможно, я впервые должна поставить фокус на себя", - добавила она.

Руслана подчеркнула, что ее нормальное психологическое состояние вернулось только через четыре месяца.

"Никто не поможет. Никто не сможет забрать алкоголь. Никто не может повлиять или сделать что-то иначе, чтобы изменился человек. Сколько бы поддержки он ни получал - если он сам не сделает выбор, что хочет видеть в своей дальнейшей жизни, - ему никто не поможет", - резюмировала она.

Руслана Данилкина и Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Также в разговоре с Раминой Данилкина вспомнила, как именно получила ранение, из-за которого ей ампутировали ногу.

"Сразу с первого снаряда попало - машину полностью пробило обломками. Один обломок мне четко пробил колено, у меня была целая голень - он просто пролетел насквозь. Я начала сразу чувствовать боль. Я не пропустила ни одной слезы, ведь я понимала: жизнь не будет прежней, на этом все, нет смысла плакать. Я помогала себя спасать, осознавая, что я не хочу продлевать жизнь, но из-за меня все ребята были бы там дольше, а туда начинало прилетать", - рассказала она.

Руслана Данилкина (фото: instagram.com/rusya_danilkina

При этом Руся признается, что "очень любит свой момент ранения", потому что "люди сильно удивляются: как это - худшее время в твоей жизни, это же так страшно, это так больно".

"Но, когда ты в своей жизни сможешь пережить настолько сильную боль, ты потом думаешь: "женские дни - х*рня". Запах плоти очень сильный - этот запах стоял последующую неделю", - сказала она.