У Ніжині "відзначилися" передвиборчим концертом: у місті чекають на спалах коронавірусу (відео)

Під Черніговом чекають на спалах захворювань коронавірусом після того, як в Ніжині міська влада провела масовий захід на площі, який відвідала велика кількість людей, ігноруючи карантинні правила.

Публічна політична акція з концертом була приурочена до місцевих виборів. Про це йдеться у сюжеті ICTV.

Жодної дистанції городяни не дотримувалися. Більш того, бралися за руки і водили хороводи. В масках були одиниці. І що дивно, ці порушення не помічала поліція, яка чергувала на заході.

Один з організаторів акції, міський голова Анатолій Лінник з упевненістю заявив, що спалаху не буде, бо вірус найімовірніше підчепити не на багатолюдній акції, а в побутовому житті.

"В цьому форматі я не думаю, що при дотриманні санітарної дистанції 1,5 метра ризики будуть більшими, ніж у повсякденному житті наших громадян. На роботі чи на вулиці", - запевнив мер Ніжина.

В поліції Чернігівської області кажуть, що про проведення заходу були попереджені, а за дотриманням карантинних правил повинні були стежити організатори. На прохання поліції вже на місці це не робили.

За фактом події склали адміністративний протокол на ініціаторів заходу - вони повинні будуть заплатити штраф від 17 тисяч гривень.

Відео: у Ніжині влада влаштувала передвиборчий концерт, на якому ігнорувалися карантинні правила

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті пенсіонерам перед місцевими виборами почали роздавати продуктові пакети з гнилими помаранчами.

Нагадаємо також, що в Україні затверджена нова форма виборчого бюлетеня на місцевих виборах, які проведуть по відкритих списках.