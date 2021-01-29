Непомітний коронавірус: лікарі назвали відмінні ознаки того, що ви перехворіли

Коронавірус може ховатися під симптомами звичайної застуди чи ГРВІ й, якщо не було специфічних ознак, а сама хвороба була в легкій формі – відрізнити цей вірус від інших захворювань дуже складно.

Українські медики кажуть, що в суспільстві вже почав з'являтися колективний імунітет до COVID-19, оскільки майже 50% жителів країни вже перехворіли. І більша частина – без симптомів або в дуже легкій формі. Проте є ознаки, які вказують на те, що людина вже перенесла захворювання і могла цього навіть не помітити. Про це повідомляє ТСН.

"Перехворіти на коронавірус непомітно звичайно можна. І таких випадків багато. Особливо це було помітно влітку 2020 року. Приходить пацієнт на планове обстеження, наприклад, кудись йому треба поїхати або влаштуватися на роботу, і для цього вимагають негативний тест на коронавірус. Обстежується, а тест приходить позитивний. Абсолютно здорова на вигляд людина йде на самоізоляцію, хоча ніяких симптомів COVID-19 у нього не спостерігається. Ось так на вірус реагує його імунітет. До речі, і діти часто переносять коронавірус безсимптомно", - розповіла сімейний лікар Дарницького району столиці Олена Л.

Як стверджує лікар-фізіопульмонолог Київської міської клінічної лікарні №5 Ганна Аникєева, у пацієнтів може бути один симптом або взагалі жодного і багато в чому це залежить від дози вірусу, яку вдихнула людина, від віку та наявності супутніх захворювань.

"Завжди симптом якісь є. Безсимптомна форма COVID-19 зустрічається дуже рідко, її майже немає. Якщо ви впевнені, що у вас була якась симптоматика, то простіше зробити тест на імуноглобуліни. Якщо результат позитивний — це означає, що ви перехворіли, немає антитіл — швидше за все, ви не перехворіли", - вважає головлікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Лікарі відзначають, що навіть наявність симптомів не завжди вказує на те, що у людини коронавірус, оскільки вони часто схожі на звичайну простуду або ГРВІ.

Загальна слабкість

Головний біль

Біль у м'язах і суглобах

Втрата нюху і смаку

Температура

Високий тиск

Задуха

Також зустрічаються:

Нудота

Блювання

Діарея

Кон'юнктивіт

Біль в очах

Прискорений пульс

Біль у горлі

"Легке протікання коронавірусу — це невисока температура, або температура, яка зникає на 2-3 день без будь-яких препаратів. Легке протікання виглядає, як ГРВІ. Однозначно, може зникнути нюх, як при тяжкому, так і при легкому перебігу. Тут головне питання: температура, слабкість і сатурація. Якщо ви на пульсоксиметр бачите, що сатурація не падає нижче 94, то відповідно ми теж говоримо про легкий перебіг COVID-19. Якщо ми, навпаки, бачимо падіння сатурації, високу температуру, приєднання бактеріальної інфекції, сильну задишку, пітливість і слабкість, так, що людина не може встати, то ми говоримо про важкий перебіг COVID-19. А легкий перебіг буває переважно у молодих: був незначний нежить один день, температура, далі без будь-яких препаратів це все пройшло", - додає Жиравецький.

Він додав, що біль у горлі зустрічається не так часто, як при ГРВІ та грип.

"Щодо болю в горлі, враховуючи тих пацієнтів, яких я зустрічав, то якщо біль сильний і триває кілька днів, то вона часто переходить у більш важку форму COVID-19 і часто ускладнюється бактеріальними інфекціями. Хоча не завжди. Все дуже індивідуально. У групі ризику — алергіки, астматики, люди з цукровим діабетом, з надлишком ваги та серйозними аутоімунними захворюваннями. У них COVID-19 може протікати важче", - зазначив фахівець.

Медики відзначають, що для підтвердження того, що в організмі вже почали вироблятися антитіла до COVID-19, можна здати ІФА-тест. Однак він інформативний до трьох місяців після перенесеного захворювання.

Крім того, у більшості пацієнтів після коронавірусу проявляється так званий "постковідний синдром" – постійне відчуття слабкості та пригніченості, які не проходять досить довго.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Бразилії виявили подвійне зараження відразу двома штамами коронавірусу.

А також розповідали про те, що український лікар розповів, чому вакцинація від COVID-19 потрібна не всім.