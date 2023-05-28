Невероятное открытие: ученые объяснили, почему с младенцами нужно разговаривать с самого рождения

В эксперименте, который проводили исследователи из Университета Восточной Англии, выяснилась совершенно невероятная взаимосвязь между общением и развитием младенцев.

Анализ показал, что у детей, которые регулярно слышат больше людских разговоров, нейроны выглядят более эффективными.

В частности, нейроны в области, связанной с обработкой речи, содержат большую концентрацию миелина.

Исследователи использовали записывающее устройство, встроенное в жилет, чтобы фиксировать все звуки и человеческую речь, которую слышит младенец. Они собирали данные на протяжении нескольких дней у 87 шестимесячных детей и 76 детей в возрасте около 2,5 лет. Всего было собрано более 6,2 тысячи часов записей данных.

Часть детей (84 человека), которые, судя по данным, слышали разный объем речи, были отобраны для МРТ-тестирования. Ученые провели сканирование головного мозга младенцев, чтобы выяснить количество миелина, который находится вокруг нервных клеток.

"Мы знаем, что детский мозг очень быстро развивается в первые два года жизни, и к двум годам его объем составляет примерно 80% от объема мозга взрослого человека" - объясняет соавтор исследования, когнитивный психолог Джон Спенсер.

Миелин - это сложная структура, которая формирует оболочку нервных окончаний. Эта структура работает, как изолента на проводе и покрытие улучшает скорость и эффективность передачи сигналов между нейронами.

Во время развития мозга у ребенка количество миелина постепенно увеличивается. Но анализ показал, что это происходит неравномерно: для 30-месячных детей чем больше было общения дома, тем больше миелина было обнаружено в областях мозга, отвечающих за речь.

А вот у шестимесячных малышей была совсем обратная реакция - чем больше общения, тем меньше миелина.

Исследователи полагают, что это связано с разными этапами формирования мозга. Сначала мозг занят созданием новых клеток, а потом уже над усовершенствованием уже созданных клеток. Вероятно, в первые несколько месяцев ключевую роль играет рост мозга и влияние речи взрослых стимулирует этот процесс.

"Общение с вашими детьми очень важно для раннего развития, так как помогает формировать мозг. Это говорит о том, что общение и речь имеют такое же значение в шесть месяцев, как и в 30 месяцев, но влияет на мозг по-разному, потому что мозг находится в другом "состоянии", - добавил Спенсер.