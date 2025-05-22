Невероятная! Ольга Сумская показала себя в молодости: редкостные фото из 90-х

Свои редкие кадры из молодости актриса опубликовала в Stories.

На одном из них она предстает в юности в модной куртке, прислонившись к камню.

Как выглядела Сумская в молодости (фото: instagram.com/olgasumska)

В период 90-х ей было от 24 до 33 лет. На втором фото она позирует уже более взрослой в черном жакете и с распущенными белокурыми волосами, восхищая глубоким взглядом.

Ольга Сумская в 90-х (фото: instagram.com/olgasumska)

На другом кадре Ольга поражает образом Роксоланы. Свою культовую роль, которая принесла признание и популярность, она сыграла в 29 лет. Сериал вышел на экраны в 1996-м и получил 3 сезона.

Сумская в образе Роксланы (фото: instagram.com/olgasumska)

Как сегодня выглядит Ольга Сумская

Известная украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины в свои 58 лет продолжает играть в театре, сниматься в кино и сериалах. Она активно гастролирует по городам, радуя публику спектаклями, а также занимается волонтерством.

Как сегодня выглядит Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Вместе с мужем Виталием Борисюком Ольга недавно отметила 29-ю годовщину брака. Пара вспомнила свою первую и вторую свадьбу, растрогав сеть трогательными кадрами.

Они также воспитывают общую дочь Анну. Старшая дочь актрисы Антонина тем временем живет в России.