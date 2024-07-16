"Невероятная драма за 40 секунд": Анатолич высмеял Повалий, которая предала Украину (видео)

Что написал Анатолич

Знаменитость обнародовал в своем блоге ролик, где Повалий вспомнила один случай под Верховной Радой в период своей жизни еще в Украине. Так, когда она услышала слова "Слава Украине", то решила промолчать и найти черный ход, чтобы быстро изменить место своего пребывания.

На вопрос ведущей о том, что было бы, если бы исполнительница после этого возвращалась той же дорогой, Таисия заявила, что тогда уже "депутатов кидали в мусорные баки".

В свою очередь Анатолич предложил украинцам ответить на несколько вопросов "теста":

"Хотели ли тебя забросить в мусорный бак?

Нужно ли молчать, когда слышишь "Слава Украине"?

Знаешь ли ты тайный ход под Верховной Радой?

Есть ли у тебя дуэт с неприятным человеком по имени Коля (не Тищенко)?

Знаешь ли ты, какие по вкусу яички Януковича?

Или ты старая никому не нужная бывшая народная артистка Украины, которую таскают по российским каналам, чтобы показать "других украинцев"?

"Если хотя бы один пункт у вас "Да", то нужно задуматься над своей жизнью", - заметил он.

Видео с певицей Анатолич подписал словами: "Невероятная драма за 40 секунд".

В другом посте ведущий высмеял исполнительницу из-за ее признаний в любви к Януковичу. В том же интервью она решила заявить, что "украинский стержень идет родом из Донбасса".

Реакция сети

В комментариях юзеры подчеркнули, что Повалий - из тех украинцев, которые уже давно забыли о своей национальности: