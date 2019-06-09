Неймар сфотографував мене і згвалтував: визнання бразильської моделі

Неймар потрапив у секс-скандал. Бразильський спортсмен, який є найдорожчим футболістом світу, звинувачується в згвалтуванні. Бразильська модель Нажила Триндади написала на нього заяву в поліцію.

Сьогодні, 9 червня, в мережу потрапив текст листування моделі зі своїм адвокатом в WhatsApp.

Дівчина написала, що нападник ПСЖ вдарив її і потім сфотографував її зад, щоб похвалитися перед своїми друзями. Вона сказала, що футболіст побив її, а потім зґвалтував.

Модель Нажила Триндади (фото: скріншот з відео)

При цьому, за словами моделі, Неймар перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

"Він наркоман, жорстока людина. Його потрібно відправити у в'язницю", - написала бразильська модель.

Варто зазначити, що адвокат моделі Хосе Едгар Буено відмовився від цієї справи. У п'ятницю в Ріо-де-Жанейро Неймар дав свідчення за звинуваченням в зґвалтуванні.

Відео: YouTube/SBT Jornalismo

Нагадаємо, що головний тренер збірної Бразилії позбавив Неймара капітанської пов'язки. За даними ЗМІ, це пов'язано з тим, що у фіналі Кубка Франції Неймар вдарив уболівальника. Капітаном збірної Бразилії призначений Дані Алвес.

Неймар побив вболівальника в фіналі Кубка Франції (відео: twitter.com)

Раніше повідомлялося про те, що "Барселона" провела переговори про повернення Неймара, який перейшов в ПСЖ влітку 2017 року за рекордну суму в історії футболу - 222 мільйона євро.