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О ней писала Роулинг: террористы ХАМАС убили 12-летнюю фанатку "Гарри Поттера" (фото)

Тело ребенка уже нашли (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В секторе Газа убили 12-летнюю Ною Дэн и ее 80-летнюю бабушку, которых ранее похитили террористы ХАМАС. Девочка была большой фанаткой "Гарри Поттера", а писательница Джоан Роулинг публиковала ее фото в своих соцсетях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о погибшем ребенке.

При подготовке материала использовались источники: официальный аккаунт Израиля в Twitter (X), Mirror, Twitter Роулинг.

Что известно о 12-летней девочке

Ребенок с аутизмом был похищен террористами ХАМАС. Девочка была дома вместе с бабушкой, когда боевики, которым удалось прорваться в Израиль, выкрали их двоих и увезли в сектор Газа.

На официальной странице Израиля в Twitter писали, что девочка была доброй и очень умной. В посте с фото ребенка также упоминалось и то, что ребенок был большим фанатом "Гарри Поттера". 

Что о девочке писала Джоан Роулинг

Писательница, подарившая миру историю о мальчике-волшебнике, не смогла проигнорировать пост о девочке. Она осудила похищение детей. Роулинг писала, что надеется на то, что все заложники ХАМАС смогут вернуться домой.

"Похищение детей - это отвратительно и совершенно неоправданно. По понятным причинам эта картина меня зацепила. Пусть Нойя и все заложники, захваченные ХАМАСом, будут вскоре благополучно возвращены к своим семьям", - заявила несколько дней назад писательница.

Террористы похитили ребенка (скриншот)

12-летнюю девочку нашли мертвой

Сегодня же в Израиле сообщили, что в секторе Газа нашли труп ребенка. Также было обнаружено тело бабушки девочки.

"Мы с сожалением сообщаем, что тела Нойи и ее бабушки Кармелы были обнаружены вчера. Спасибо всем, кто поделился ее историей и помог нам вернуть ее домой. Наши сердца разбиты", - указано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в бою с террористами ХАМАС погиб член семьи Голды Меир.

Также мы рассказывали, что женщина дала отпор ХАМАС, но ей пришлось выбрать между жизнями детей и мужа.

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ХАМАСИзраильГарри Поттер