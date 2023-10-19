О ней писала Роулинг: террористы ХАМАС убили 12-летнюю фанатку "Гарри Поттера" (фото)

Что известно о 12-летней девочке

Ребенок с аутизмом был похищен террористами ХАМАС. Девочка была дома вместе с бабушкой, когда боевики, которым удалось прорваться в Израиль, выкрали их двоих и увезли в сектор Газа.

На официальной странице Израиля в Twitter писали, что девочка была доброй и очень умной. В посте с фото ребенка также упоминалось и то, что ребенок был большим фанатом "Гарри Поттера".

Что о девочке писала Джоан Роулинг

Писательница, подарившая миру историю о мальчике-волшебнике, не смогла проигнорировать пост о девочке. Она осудила похищение детей. Роулинг писала, что надеется на то, что все заложники ХАМАС смогут вернуться домой.

"Похищение детей - это отвратительно и совершенно неоправданно. По понятным причинам эта картина меня зацепила. Пусть Нойя и все заложники, захваченные ХАМАСом, будут вскоре благополучно возвращены к своим семьям", - заявила несколько дней назад писательница.

Террористы похитили ребенка (скриншот)

12-летнюю девочку нашли мертвой

Сегодня же в Израиле сообщили, что в секторе Газа нашли труп ребенка. Также было обнаружено тело бабушки девочки.

"Мы с сожалением сообщаем, что тела Нойи и ее бабушки Кармелы были обнаружены вчера. Спасибо всем, кто поделился ее историей и помог нам вернуть ее домой. Наши сердца разбиты", - указано в сообщении.