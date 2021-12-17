Ці ненароком кинуті фрази дадуть зрозуміти, що чоловік вас розлюбив

Коли чоловік перестає любити, але все ще перебуває у стосунках з вами, йому все складніше приховувати остиглі почуття. Тоді він може видати себе ненароком кинутими фразами.
Які це слова, і в чому їх сенс - читайте нижче в матеріалі Styler.
Як пише ресурс Mamodet, стосунки руйнуються, коли зникає довіра. Тому вкрай важливо говорити про виникаючі проблеми і вчасно їх вирішувати.
"Я сьогодні затримаюся"
Якщо таке буває зрідка - це норма, але коли такі відмовки стають частиною ваших взаємин - насторожитеся. Це може означати, що проводити час "десь там" чоловікові цікавіше, ніж з вами. При цьому наявність коханки - не обов'язкова. Можливо, ваш партнер віддає перевагу товариству друзів, а не вашому.
"Нам треба взяти паузу"
Чоловік засумнівався у своєму виборі. І тепер йому потрібен час, щоб зрозуміти, сумує він за вами чи ні. Або ж він відчуває напругу у відносинах, і йому потрібен час, щоб розрядитися.
"Подивися на Свєту (Олю, Наташу)"
Чоловік, який любить, ні за що не буде порівнювати вас з кимось. Такими фразами він натякає, що його ви не влаштовуєте такою, яка ви є, і він підсвідомо шукає когось краще.
"Я сам вирішу, що мені робити"
Це може значить, що його не цікавить ваша думка в тому чи іншому питанні. І при прийнятті рішення він перестав враховувати вас.
"Мені нецікаво, що ти думаєш"
Відкрита заява про те, що він більше не рахується з твоєю думкою. Можливо, він перестав вас поважати, як особистість, партнера, людину.
Раніше психологи також розповіли, як поводиться чоловік, якщо він дійсно закоханий.
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