"Неужели действительно так вы не любите Украину?" Скандал из-за сорванного с могилы Героя флага набирает обороты

Что известно об инциденте

"Что же это за монстры живут бок о бок с нами. Мой братик защищая вас, ваших детей, матерей, потерял свою жизнь. Неужели действительно так вы не любите Украину? Так валите в Россию", - написала Алина.

О том, что злоумышленники ночью срывают флаг с могилы воина, стало известно 2 апреля.

В ту же ночь якобы задержали вандалов. Однако, официального подтверждения еще нет.

"Знаю по словам мужа, что поймали пьяных подонков у могилы Героя. Вызвали полицию. Какой вывод сделали следователи - мне не известно. Чтобы не было сплетен, нужно дождаться вывода правоохранительных органов", - написала местная жительница Алена Остапенко.

Могила Руслана Николенко (фото: Facebook/Алина Акчибаш)

Если вину злоумышленников докажут, то по статьям за надругательство над могилой и надругательство над государственными символами предусмотрено наказание ограничения свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы от 4 до 7 лет.

Какая реакция общества

В комментариях к посту сестры погибшего люди пишут, что флаг с могилы воина снимают не в первый раз. Кто-то это сделал сразу после похорон...

Люди возмущены, некоторые даже советуют установить камеру наблюдения на кладбище.

"Не понимаю таких людей, воин отдал свою жизнь ради того, чтобы мы были в покое, а какие-то изверги срывают флаг. Я очень благодарна Руслану, что защищал до последнего свою страну. Поэтому когда я прихожу к своим родным на кладбище, ставлю цветы на его могилу и благодарю, что он защищал Украину", - пишет Илона Чернвяська.

Жители Килийской громады жалуются, что случаи срыва флагов на могилах защитников не единичны. В феврале в Килии кто-то снял национальный флаг с могилы Героя Дениса Мокана, который в октябре 2022 года погиб в Херсонской области.

Более того, фанатов "русского мира" многие знают в лицо.

"Я перед самой войной зашла в магазин в деревне. И там одна почтенная дама, которая живет в нашем селе уже очень давно, так распиналась против Украины, что мол, ее "тошнит, когда слышит слово Украина" и т. д. А сама живет (и не плохо живет), зарабатывает деньги, имеет бизнес в Килии", - рассказывает Лидия Чумаченко.

К слову, сейчас уже на могиле Руслана Николенко снова установили украинский флаг.