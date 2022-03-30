Невролог повідомив, як побороти стрес і розповів про непрацюючі "заспокійливі"

Після вторгнення Росії в Україну мільйони наших громадян відчули небувалий стрес. Природно, що тривога це цілком зрозуміла реакція на стрес.
Як побороти в собі це почуття і по можливості впоратися з ним розповів невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.
"Тобто організм нам діє можливість активізуватися, мобілізуватися, у нас поліпшується концентрація уваги, пам'ять, схильність критично мислити, хоча і дещо вузько, тобто всі процеси спрямовані на виживання! Всі реакції спрямовані на виживання в нових умовах існування!"- пояснив лікар.
Медик знову нагадав, що під час війни навіть у людей, які раніше страждали панічними атаками, тривожністю, психосоматичними розладами стан поліпшується - організм мобілізується.
Як правило, наслідки для нервової системи, психіки будуть через 3-6 місяців після стресу.Т обто приймати для профілактики, при стресі, початковій тривозі – заспокійливі не потрібно.
В цьому випадку потрібно допомагати медикаментозно своєму організму.
Валеріана, гліцисед, персен, седафитон, бифрен, максибрен , нообут, анантавати, всі заспокійливі на "травах", мебікар, адаптол, стрезам, карвелис, новопасит - неефективні, не витрачайте гроші!
При першій можливості зверніться до фахівця.
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