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Невролог повідомив, як побороти стрес і розповів про непрацюючі "заспокійливі"

Фото: як боротися зі стресом (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Після вторгнення Росії в Україну мільйони наших громадян відчули небувалий стрес. Природно, що тривога це цілком зрозуміла реакція на стрес.

Як побороти в собі це почуття і по можливості впоратися з ним розповів невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

"Тобто організм нам діє можливість активізуватися, мобілізуватися, у нас поліпшується концентрація уваги, пам'ять, схильність критично мислити, хоча і дещо вузько, тобто всі процеси спрямовані на виживання! Всі реакції спрямовані на виживання в нових умовах існування!"- пояснив лікар.

Медик знову нагадав, що під час війни навіть у людей, які раніше страждали панічними атаками, тривожністю, психосоматичними розладами стан поліпшується - організм мобілізується.

Як правило, наслідки для нервової системи, психіки будуть через 3-6 місяців після стресу.Т обто приймати для профілактики, при стресі, початковій тривозі – заспокійливі не потрібно.

Що робити при стресі

  • Продовжувати максимально (якщо можливо) займатися тими справами, які робили до війни.
  • Заняття фізкультурою, спортом, тобто намагайтеся бути максимально фізично активними.
  • Розмовляйте про це з близькими і рідними.
  • Відверніться від новин, хоча б на кілька годин.
  • Намагайтеся, коли це можна гуляти на вулиці.
  • Пити достатню кількість води.
  • Допомагати іншим, бути корисним у важкий для країни час.
  • Постаратися максимально відновити режим сну, по можливості.

Що робити, якщо стан не поліпшується

В цьому випадку потрібно допомагати медикаментозно своєму організму.
Валеріана, гліцисед, персен, седафитон, бифрен, максибрен , нообут, анантавати, всі заспокійливі на "травах", мебікар, адаптол, стрезам, карвелис, новопасит - неефективні, не витрачайте гроші!

При першій можливості зверніться до фахівця.

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