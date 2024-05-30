Невролог назвала тяжелую болезнь, которая считается наследственной

Почему инсульт наследственный

В некоторых случаях люди, чьи родители имели инсульт или другие сердечно-сосудистые заболевания, также могут находиться в группе риска.

Однако большинство инсультов связано с внешними факторами.

Невролог Екатерина Карпинская рассказала, что для предотвращения болезни нужно обратить внимание на свой образ жизни:

контроль артериального давления (норма 120/80)

наблюдение за уровнем сахара (норма до 6 ммоль/л) и жиров в крови

здоровое питание (многие овощи и фрукты, белок, растительные жиры)

умеренные физические нагрузки и спорт

отказ от табака и минимизация алкоголя

здоровый сон (8 часов)

профилактические УЗИ сосудов после 40 лет

Главные проявления инсульта

Проявления инсульта зависят от пораженной части мозга.

Как правило, во время инсульта возникают следующие симптомы:

человек не может улыбнуться, при этом обычно опускается уголок губ

пострадавший не может нормально говорить - произношение неразборчивое и сбивчивое

человек не может поднять руки вверх или же одна рука слишком слабая и не шевелится

возникает слабость или онемение в правой или левой части туловища и конечностях

Обратите внимание, что иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью.

Риск инсульта увеличивается с увеличением количества и тяжести факторов риска. Среди них есть те, на которые можно повлиять медикаментозное лечение, проконсультировавшись с врачом.

Основные факторы риска

Возраст

Инсульт встречается во всех возрастных группах, однако риск заболевания увеличивается в возрасте от 55 до 85 лет.

Пол

У мужчин больше риска инсульта в молодом и среднем возрасте, но больше женщин умирает от инсульта в старшем возрасте.

Семейная история болезни

Члены семьи могут иметь генетическую предрасположенность к факторам риска инсульта: диабету, гипертонии и т.д.

Курение

Курение сигарет удваивает риск ишемического инсульта и увеличивает вероятность геморрагического инсульта в 4 раза.

Болезни сердца

Ишемическая болезнь сердца, дефекты клапанов, фибрилляция предсердий и увеличение одной из камер сердца могут привести к образованию тромбов, которые могут разорваться и закупорить сосуды в мозге.

Диабет

Вызывает деструктивные изменения в сосудах по всему телу, в частности в мозге. Если уровень глюкозы в крови высок во время инсульта, тогда повреждение мозга обычно более серьезным, чем когда глюкоза в крови в норме.