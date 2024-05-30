Невролог назвала тяжелую болезнь, которая считается наследственной

Инсульт - вторая по распространенности причина смертности в мире. Как оказалось, такая болезнь может быть наследственной, поэтому следует быть осторожными.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, почему важно быть осторожными, если кто-то из родителей болел инсультом.
В некоторых случаях люди, чьи родители имели инсульт или другие сердечно-сосудистые заболевания, также могут находиться в группе риска.
Однако большинство инсультов связано с внешними факторами.
Невролог Екатерина Карпинская рассказала, что для предотвращения болезни нужно обратить внимание на свой образ жизни:
Проявления инсульта зависят от пораженной части мозга.
Как правило, во время инсульта возникают следующие симптомы:
Обратите внимание, что иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью.
Риск инсульта увеличивается с увеличением количества и тяжести факторов риска. Среди них есть те, на которые можно повлиять медикаментозное лечение, проконсультировавшись с врачом.
Инсульт встречается во всех возрастных группах, однако риск заболевания увеличивается в возрасте от 55 до 85 лет.
У мужчин больше риска инсульта в молодом и среднем возрасте, но больше женщин умирает от инсульта в старшем возрасте.
Члены семьи могут иметь генетическую предрасположенность к факторам риска инсульта: диабету, гипертонии и т.д.
Курение сигарет удваивает риск ишемического инсульта и увеличивает вероятность геморрагического инсульта в 4 раза.
Ишемическая болезнь сердца, дефекты клапанов, фибрилляция предсердий и увеличение одной из камер сердца могут привести к образованию тромбов, которые могут разорваться и закупорить сосуды в мозге.
Вызывает деструктивные изменения в сосудах по всему телу, в частности в мозге. Если уровень глюкозы в крови высок во время инсульта, тогда повреждение мозга обычно более серьезным, чем когда глюкоза в крови в норме.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница невролога Екатерины Карпинской и сайт Центра общественного здоровья.