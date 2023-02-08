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"Невосполнимая потеря": в боях за Украину погиб молодой ученый Бижан Шаропов

Фото: Погиб ученый Бижан Шаропов (facebook.com/kazhan.rashidovitch)
Автор: Людмила Жукова

В боях за Украину погиб ученый-биолог и военный Бижан Шаропов. Он считался пропавшим без вести с апреля 2022 года.

Его смерть на фронте подтвердили на странице в Facebook Институт физиологии имени Богомольца НАН Украины.

"Сегодня стало известно, что Бижан погиб. Смелый, жизнерадостный, молодой. Председатель Совета молодых ученых, научный сотрудник, защитник, парень, сын. Соболезнования родным и коллегам. Это невосполнимая потеря для всего коллектива и близких. Спи спокойно", - написал коллектив института.

Ученый Бижан Шаропов погиб на войне (фото: facebook.com/biph.kyiv)

Что известно об ученом

Бижан активно участвовал в Революции Достоинства, в 2014-2015 годах воевал в батальоне "Айдар".

Он был выдающимся ученым в области биологии, защитил кандидатскую и начал преподавать.

Бижан Шаропов был настоящим патриотом (фото: facebook.com/kazhan.rashidovitch)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Бижан Шаропов вернулся в армию. С апреля 2022 года он считался пропавшим без вести.

Его коллега Юлия Гошовская в комментарии написала, что это непоправимая утрата для украинской науки...

"Это не укладывается в голове, мозг отказывается верить в это, а сердце обливается кровью. Это невосполнимая потеря для нас всех, для науки, для Украины. Он был одним из самых патриотических людей, которых я знала. Иногда наивный, но всегда искренний, открытый и творческий. Он всегда ободрял меня и вдохновлял. Тонны выпитого кофе, часы разговоров. А сколько у нас было планов. Теперь этого никогда уже не будет. Эта рана никогда не заживет. Ты был лучший", - написала она.

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