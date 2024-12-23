Невидимый "убийца" в доме. Опасные симптомы, которые люди часто путают с гриппом

Какое состояние должно вас насторожить

Такие симптомы, как головная боль, головокружение и одышка, можно легко принять за грипп. Эксперты призывают ознакомиться с предупреждающими знаками, чтобы убедиться, что они обращаются за помощью, пока не поздно.

Так, окись углерода может быть смертельно опасна или вызвать серьезные долгосрочные проблемы со здоровьем. Это особенно опасно, потому что вы не можете увидеть, почувствовать вкус или запах CO, а некоторые симптомы отравления CO такие же, как при гриппе, пищевом отравлении, вирусных инфекциях, усталости или похмелье, что позволяет перепутать с другими тяжелыми состояниями.

Что такое угарный газ?

Угарный газ - это высокотоксичный газ, который образуется в результате неполного сгорания любого углеродного топлива, например природного или сжиженного нефтяного газа.

Это может произойти, если газовый прибор был неправильно установлен, плохо отремонтирован или плохо обслуживался. CO также может накапливаться, если дымоходы, дымоходы или вентиляционные отверстия заблокированы.

Твердое топливо, такое как уголь, древесина, бензин, а также нефть, также может производить угарный газ во время сгорания.

CO известен как "тихий убийца", потому что вы не можете его увидеть, понюхать или попробовать.

Как происходит отравление угарным газом?

Когда вы вдыхаете угарный газ, он заменяет кислород в вашей крови. Отравление углекислым газом происходит, когда он накапливается в вашем кровотоке, а нехватка кислорода приводит к тому, что клетки организма отказывают и погибают. Даже небольшое количество газа может вызвать отравление, которое может привести к параличу, повреждению мозга или даже смерти.