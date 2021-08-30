Наречена 19-річного переможця "Голосу країни" розповіла про вагітність: "біль внизу живота і температура"

Переможець популярного шоу "голос країни" Роман Сасанчин скоро вперше стане батьком. Його дівчина Іванна - вагітна первістком і зараз розповіла про своє самопочуття.
Майбутня мама повідала в Instagram-stories всі подробиці її цікавого положення.
Іванна розповіла, що вагітність не була запланованою, вона трапилася несподівано.
"Так сталося, що через моїх нерегулярні критичні дні і часті гормональні збої гінеколог мені сказала, що не так просто буде завагітніти", - поділилася з підписниками дівчина.
Вона спочатку думала, щоб завести дитину, піде багато часу. Однак сталося все трохи інакше.
Іванна підкреслила, що це дитина дуже бажана. А те, що пара поки не в шлюбі, вони не вважають проблемою: "просто ми не поспішаємо, на весь свій час".
Вона спочатку відчула болі в животі, також у неї була температура. Потім вже стало ясно, що вона незабаром стане мамою.
"Відреагувала я зі сльозами, сльозами щастя, звичайно. У той день я зробила, можливо, 10 або більше тестів і відразу записалася на УЗД,
- розповіла наречена переможця "Голосу".
Кохана Сасанчина розповіла, що зараз перебуває на 23 тижні вагітності, але стать дитини повідомить пізніше. Також Іванна показала фото УЗД малюка.
Як ми повідомляли раніше, Роман Сасанчин став переможцем супертехнологічного фіналу.