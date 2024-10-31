Неудачный маркетинг или забота о клиентах? Сеть разозлило кафе с десятками запретов

Самое суровое кафе в мире, где действует 21 запрет, нашли в Манчестере, Великобритания. Посетителям Hidden Gem Cafe запрещено многое во время обеда и вся территория заведения увешана предупредительными табличками.
Что запрещено в самом строгом кафе в мире, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.
Клиенты кафе были удивлены многочисленными объявлениями, указывающими, что гости заведения могут и не могут делать.
В заведение нельзя приходить с собаками, а еще собаки без хозяев в заведение тоже не допускаются. Дети могут посещать кафе, но они должны быть только под постоянным пристальным наблюдением родителей.
Туалеты заведения предназначены только для клиентов. Но у посетителей есть разрешение на кормление птиц.
Категорически запрещено есть упакованные ланчи в кафе в табличке указано, что выгонят всех, кто ест в заведении любую еду, не связанную с Hidden Cafe.
Есть несколько табличек, которые повторяют один и тот же запрет - например, быть с собаками на террасе или внутри кафе.
В кафе установили 21 табличку с запретами, и это возмутило клиентов (фото: William Lailey/SWNS)
Фото табличек с запретом появились в соцсетях и клиенты заведения выразили свое негодование и разочарование. А некоторые даже сказали, что готовы сменить это заведение на какое-то другое.
Первым таблички с запретами увидел журналист Джек Фитфилд - он посещал садовый центр, на территории которого работает это кафе. Он считает таблички дерзкими, но смешными.
"Кто-то знает, есть ли какие-то правила, которые я должен соблюдать в этом кафе? Я был в шоке, когда меня встретил знак, который сообщал, что меня могут попросить выйти, если я съел собственную еду или напитки. Когда я подошел к кафе, чтобы купить себе кусочек торта, я заметил еще много табличек с разными правилами", - рассказал он.
Он добавил, что уже нарушил одно правило - сделал глоток воды из своей бутылки и теперь волнуется, не выгонят ли его.
В кафе установили 21 табличку с запретами, и это возмутило клиентов (фото: William Lailey/SWNS)
Несмотря на многочисленные таблички, Джек заметил, что персонал кафе достаточно дружелюбен. Он даже видел парня, высыпавшего остатки чипсов, чтобы накормить птиц. Но таблички с таким запретом не было.
А менеджер кафе Марк сказал, что знаки должны напоминать клиентам об основных правилах поведения.
"Это не место для пикника, употребляйте напитки и еду, купленную в магазине - в другом месте. Сегодня утром парень бегал с собакой без поводка, а другой споткнулся и ударился. Поэтому мы напоминаем правила клиентам табличками", - заявил он.
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