Для невакцинованих українців придумують нові послуги за гроші: сертифікат не потрібен

В Україні громадянам без сертифіката про вакцинацію пропонують нову послугу, а саме скупитися в магазинах за гроші.
Такі пропозиції стали з'являтися на сайтах безкоштовних оголошень.
Як відомо, в червоних карантинних зонах країни люди без сертифіката вакцинації не можуть здійснювати певні дії.
В одному з оголошень автор пропонує у Львові сходити за клієнта в аптеку, магазин та інше. Він зазначає, що у нього є сертифікат вакцинації.
"Є ковід сертифікат. Можу скупитися в магазині, аптеці та інше. Всі питання телефоном", - сказано в оголошенні.
(Скріншот olx.ua)
Також подібну послугу пропонують і в Одесі, яка теж зараз в червоній карантинній зоні. Тут автор пропонує скупитися в Епіцентрі, а за свої послуги просить від 100 гривень.
(Скріншот olx.ua)
Цікаво, чи знають автори оголошень, що практично у всіх магазинів є доставка додому або вирішили таким способом швидко заробити...
Як ми раніше писали, в Україні будуть жорстко карати за "липові" covid-сертифікати.