Для невакцинованих українців придумують нові послуги за гроші: сертифікат не потрібен

Як відомо, в червоних карантинних зонах країни люди без сертифіката вакцинації не можуть здійснювати певні дії.

В одному з оголошень автор пропонує у Львові сходити за клієнта в аптеку, магазин та інше. Він зазначає, що у нього є сертифікат вакцинації.

"Є ковід сертифікат. Можу скупитися в магазині, аптеці та інше. Всі питання телефоном", - сказано в оголошенні.

(Скріншот olx.ua)

Також подібну послугу пропонують і в Одесі, яка теж зараз в червоній карантинній зоні. Тут автор пропонує скупитися в Епіцентрі, а за свої послуги просить від 100 гривень.

(Скріншот olx.ua)

Цікаво, чи знають автори оголошень, що практично у всіх магазинів є доставка додому або вирішили таким способом швидко заробити...