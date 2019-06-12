Була нетвереза: в Харкові маршрутник вигнав матір з дітьми через особисту неприязнь

У Харкові днями стався неприємний інцидент: водій виштовхав з маршрутки жінку з двома дітьми за особистої неприязні. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Не встигла Ганна з дочками проїхати кілька сотень метрів, як їх вигнали з салону автобуса після того, як вона попросила водія квитки. З кожного він взяв по 17 гривень за проїзд, але квитки не видав.

Олексій досі не має квитків на проїзд. "Закінчилися на 16 гривень, тому що у нас ціна на маршрут не є єдиною: на різну відстань є різна ціна", - говорить він.

Водій не згоден з твердженнями пасажирів, каже, що жінка була нетвереза, а тому він відмовив у проїзді. "У мене просто не вистачило терпіння на це все", - говорить Олексій Лавров

Транспортна фірма, до речі, залишається на стороні водія, там Олексію довіряють, кажуть у нього за п'ять років ще ні з ким конфліктів не було. Керівник транспортної фірми В'ячеслав Олійник стверджує, чтоженщина зовсім не так інтерпретує ситуацію.

А ось юристи стверджують, що тут більше винен маршрутник ніж пасажирка. Адже кожен має право вимагати свій квиток, а перевізник повинен надати його у першу чергу.

До речі, потерпілій жінці рекомендують звернутися до Укртрансбезпеки. Тоді водія та перевізника можуть покарати штрафом.

Водій виштовхав мати з дітьми з маршрутки в Харкові (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, що в Одесі маршрутник знущався над вагітною жінкою. Він спеціально сильно загальмував, щоб вона впала.

Раніше повідомлялося, що під Дніпром водій маршрутки образив мати воїна АТО матюками.

Ми також писали про те, що в Дніпрі маршрутник нахамив ветерану АТО, який став інвалідом.