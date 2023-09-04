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Netflix живо "похоронил" украинского бойца. Воин креативно отреагировал на инцидент

Netflix в фильме "похоронил" Павла Вышебабу (фото: коллаж Styler)
Автор: Василина Копытко

В документальном фильме "Матери войны", который показали на платформе Netflix, закадровый голос сообщил зрителям, что известный украинский поэт и военный Павел Вышебаба погиб под Северодонецком. Однако это заявление воин опроверг лично.

Павел опубликовал об этом пост в Facebook.

Что известно о казусном инциденте

"Документальный сериал "Матери войны", вышедший на платформе Netflix, оказался не совсем документальным. Он заканчивается рассказом обо мне с кучей фото и видео, чтением строк из моих стихов. Вдруг звучит драматическая музыка, видео из цветного становится черно-белым и рассказчик говорит, что Вышебаба погиб под Северодонецком", - написал Павел.

Он даже пошутил, процитировав Марка Твена, что слухи о его смерти сильно преувеличены.

"Эмоциональная кульминация сериала удивила моих читателей, которые мне и написали. Польские создатели со мной ничего не согласовывали, я могу понять - они думали, что я уже "того". Почему, не знаю. Концовка сериала действительно получилась драматичной, но есть нюанс", - добавил Вышебаба.

Военный отметил, что он продолжает служить в 68-й бригаде. Также Павел призвал своих подписчиков, если у них есть выходы на создателей сериала "Matki Wojny" ("Матери войны") или Netflix - написать им об этой ошибке.

"И хотел бы, чтобы не пугали моих друзей и читателей, по крайней мере, напрасно", - написал военный.

Вышебаба довольно с юмором воспринял такой поступок создателей фильма (фото: facebook.com/vyshebaba)

Какая реакция общества

Подписчики Павла однозначно обрадовались, что показанная в фильме информация - неправдива. Но они расходятся во мнениях, как это воспринимать. Одни советуют подавать в суд на создателей фильма, другие же в этом видят хороший знак, потому что он является предвестником долгой жизни.

Что пишут пользователи:

  • я бы подавала в суд и просила у Netflix моральную компенсацию. Имеете полное право
  • круто, все равно. Ты теперь и смерть свою увидел и переродился из пепла
  • не пишите им, просто позвоните в режиме видео. Представляю их изумление! Требуйте сиквел
  • будете жить долго и счастливо! Есть такая примета. Пусть будет во благо. Благодарю Вас, привет побратимам
  • они должны компенсировать моральный ущерб

Пользователи активно комментируют пост Вышебабы (скриншот)

Ранее мы писали о том, что Павел Вышебаба обратился к украинкам, которые находятся за границей.

Читайте также о том, что недавно разгорелся громкий скандал вокруг фильма о Мариуполе "Юрик. Дорога не торкаючись землі".

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