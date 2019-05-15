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Давати чи ні? Комаровський зруйнував міф про важливий вітамін


Євген Комаровський повідомив батькам про можливість передозування вітаміном

Доктор Євген Комаровський розповів про те, до якого віку дитині потрібно давати вітамін D. Іменитий педіатр на своїй Instagram-сторінці зруйнував міф про можливе передозування вітаміном.

Річ у тім, що багато батьків задаються питанням: до якого віку дитині варто додатково давати цей необхідний вітамін, і чи може його надлишок якимось чином нашкодити малюкові.

На думку Комаровського, який раніше розповів про небезпечну недугу, що викликає рак, вітамін D не може дати передозування і навіть більш корисний  літній людині або ж дорослому чоловікові, ніж дитині.

Комаровський розповів про вітамін D (фото: pixabay.com)

Нещодавно вчені відкрили нові корисні властивості вітаміну D - це і профілактика атеросклерозу, і зв'язок рівня вітаміну з рядом онкологічних захворювань.

Часто батьки вважають, якщо дитина багато гуляє на сонці, отримує з їжею продукти з високим вмістом вітаміну (жирна риба, яйця, масло) - це не привід давати додатково вітамін D, щоб не було надлишку.

"Якщо ви з ранку до ночі гуляєте на сонці, якщо у вашому раціоні є риба, масло, яйця, і приймаєте 400 одиниць вітаміну D в день - передозування не буде. Тому, якщо ви сумніваєтеся треба чи не треба: треба", - говорить доктор Комаровський.

Комаровський розповів про вітамін D (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, Євген Комаровський розповів, що потрібно знати про загартовування горла і застеріг батьків про неприємності.

Раніше Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.

До речі, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

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