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Неожиданная смерть режиссера Джеффа Баэны шокировала Голливуд: что известно

Джефф Баэна умер в 47 лет (фото: Кинориум)
Автор: Любовь Блажко

Умер талантливый режиссер, сценарист и продюсер Джефф Баэна, который был мужем звезды Голливуда Обри Плазы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TMZ.

По информации правоохранительных органов, тело 47-летнего режиссера было обнаружено в его доме 3 января. Предварительная причина смерти Баэны - самоубийство.

Джефф Баэна родился и вырос в Майами. После окончания киношколы Нью-Йоркского университета он переехал в Лос-Анджелес, где быстро получил признание благодаря своим нестандартным фильмам. Среди его самых известных работ - комедии "Кружи меня" и "Маленькие часы", а также психологический триллер "Всадница".

 

Баэна был не только талантливым режиссером, но и чутким и преданным человеком. Он был женат на известной актрисе, звезде сериала "Белый лотос", фильмов "Преступница Эмили", "Скотт Пилигрим против мира" и "Операция "Фортуна" Обри Плазе. 

Они встречались с 2011 года (звезды познакомились на съемках картины "Маленькие часы"). В мае 2021 года пара поженилась. Джефф и Обри были примером крепких отношений в Голливуде.

 

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