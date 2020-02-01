Несла ліки військовому: побратими розповіли про бойового медика, яка загинула при обстрілі (фото)

На Донбасі в зоні проведення ООС 1 лютого загинула бойовий медик сержант Клавдія Володимирівна Ситник (дівоче прізвище - Король). Її життя обірвалося в районі Новотошківське Луганської області в результаті обстрілу окупантів - від наскрізного уламкового поранення в грудну клітку зліва.

Як розповіли в прес-службі 93-ї окремої мехбригади "Холодний яр" на сторінці в Facebook, фатальну рану жінка отримала, коли несла ліки хворому бійцеві.

"У цей час цю ділянку фронту обстрілювали з мінометів, станкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Експерти ще встановлюють, уламком від якого саме снаряду було вбито нашого медика", - написали побратими.

Клавдія народилася 25 лютого 1986 року в селі Зачепилівка під Харковом. Вона закінчила Красноградський медичний коледж, була фельдшером і проходила практику на "швидкій допомозі".

У лютому 2017 року підписала контракт із ЗСУ на 3 року. Служила в 54-й омбр, а в жовтні минулого року перейшла до "холодноярців", коли бригада тренувалася на Яворівському полігоні.

У Клавдії залишилася дочка Юлія 2008 року народження, тато, мама і молодша сестра, яка має інвалідність.

Військовий медик Клавдія Ситник (Фото: facebook.com/93OMBr)

"Вона була відвертою і справедливою. Щира, конкретна, якщо правду, то влоба! Справжній правдоруб. За це її і любили", - розповів про загиблу друг Анатолій з рідного міста.

Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним, близьким і побратимам бойового медика.

Світла пам'ять Клавдії... Співчуття родині... .

Співчуття рідним і побратимам. Вічна пам'ять, вічна шана!

Земля пухом, небо прахом, честь воїну і вічна пам'ять.

Немає слів. Низький уклін.

Слава Україні! Героям слава!

Фото: скрін коментарів facebook.com/93OMBr