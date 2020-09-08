Кілька днів голодувала: Фреймут розповіла, як поборола COVID-19

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга Фреймут розповіла, як справлялася з коронавірусом

Ольга Фреймут поборола коронавірус і розповіла про жахіття, з яким їй довелося зіткнутися через хвороби. Телеведуча подякувала усім за любов та підтримку і показала в сторіз знімок негативного результату ПЛР-тестування.

У своєму Instagram Ольга назвала хворобу "підступної заразою, яка має багато облич" і описала симптоми.

"Все почалося з сильного головного болю, який не могли погасити навіть найсильніші таблетки", - розповіла ведуча і додала, що була одна ніч, коли вона зовсім не могла заснути.

"До мігрені додалися болі в плечах. Здавалося, лежу під колесами вантажівки. Думала - через тренування (на Танцях з зірками. - Ред.), - відверто поділилася Фреймут.

Далі до всіх цих болів почало викручувати і палити ребра, а потім підвищилася температура.

Ведуча одразу ж запідозрила недобре і записалася на тест, який дав позитивний результат. Після чого почалися проблеми з нюхом і апетитом.

"Тоді ж повністю зникли запахи. Їсти не могла кілька днів - пила багато води і вітамін С. Ця хвороба повністю виснажує душу, занурює в апатію. У мене були каламутні темні думки", - додала вона.

Зазначимо, що телеведуча поборола хвороба одночасно зі своїм партнером у танцювальному проєкті Іллею Падзиною.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут вийшла на паркет першого ефіру Танців з зірками, попри те, що тільки-тільки поборола коронавірус.