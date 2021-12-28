Неприємний запах ніг може вказувати на розвиток небезпечної хвороби

Неприємний запах ніг може бути ознакою того, що у вас підвищений холестерин. При цьому дуже високий рівень холестерину пов'язаний з атеросклерозом - процесом, при якому жири, плаваючі в кровотоці, злипаються, накопичуються уздовж артерій і тверднуть. Таким чином, кровотік стає обмеженим.

Атеросклероз артерій в нозі досить небезпечний і може привести до захворювання периферичних артерій. Такий стан обмежує приплив крові до ніг, що призводить до тривожних ознак.

Симптоми атеросклерозу

На самих ранніх стадіях, коли обмежений кровотік тільки починає травмувати нервові клітини і тканини, симптоми загострюються в моменти руху. Люди можуть відчувати в м'язах ніг, литок або стегон біль, втому, печіння або дискомфорт.

При цьому спочатку ці симптоми можуть з'явитися тільки тоді, коли ви йдете в гору, швидко ходите або ходите на великі відстані.

Такі симптоми швидко проходять протягом декількох хвилин відпочинку, тому деякі люди можуть не звертатися за медичною допомогою. Це погано, оскільки симптоми будуть поступово погіршуватися і з часом все частіше з'являтися.

На важких стадіях захворювань периферичних артерій вночі можуть з'явитися спазми і поколювання в пальцях ніг. При цьому виразки на стопах не будуть гоїтися.

Одним з можливих ускладнень захворювання периферичних артерій є розвиток гангрени-відмирання тканин тіла через відсутність кровотоку.

Ознаки гангрени

Одним з ключових попереджувальних ознак гангрени є виділення з виразки, які мають неприємний запах. При цьому виразки можуть бути на стопі.

Інші ознаки:

пухир,

набряк;

холодна на дотик шкіра.

Також ймовірно зміна кольору шкіри від блідого до синього, фіолетового, чорного, бронзового або червоного.

Волосся може перестати рости на пальцях ніг, щиколотках або ногах, а шкіра може виглядати блискучою.

Важко знайти більш ранні ознаки високого рівня холестерину, якщо тільки його рівень не буде небезпечно високим. Щоб підтримувати рівень холестерину в крові, найкраще здати аналіз крові у лікаря.

Як знизити рівень холестерину

Щоб знизити рівень холестерину природним шляхом, вам необхідно дотримуватися здорової дієти, вести активний спосіб життя, скоротити вживання алкоголю, уникати куріння і стежити за будь-якими іншими захворюваннями, які у вас є.

Також необхідно вживати в їжу більшу кількість корисних для серця продуктів, таких як горіхи і насіння. Рекомендується їсти жирну рибу, таку як сардини, лосось і скумбрію.