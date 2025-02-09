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Опасные причины неприятного запаха изо рта, о которых вам не рассказывали

Фото: Неприятный запах изо рта - это тревожный звонок (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Неприятный запах изо рта - это не просто проблема гигиены, но и возможный сигнал о серьезных заболеваниях. Какие опасные причины галитоза следует знать и когда нужно срочно обращаться к врачу?

Ответ на этот вопрос читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему появляется неприятный запах?

Чаще всего причиной неприятного запаха изо рта являются бактерии, которые накапливаются на зубах, деснах и языке. Они расщепляют остатки пищи, образуя соединения серы, которые и вызывают неприятный запах.

Однако, иногда галитоз может быть симптомом более серьезных заболеваний, таких как:

Заболевания десен

Гингивит, пародонтит могут привести к воспалению и кровоточивости десен, что способствует размножению бактерий и появлению неприятного запаха.

Кариес

Разрушение зубов также создает благоприятную среду для развития бактерий.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Гастрит, язва желудка, рефлюксная болезнь могут вызвать неприятный запах изо рта из-за попадания желудочного сока в ротовую полость.

Заболевания дыхательных путей

Синусит, тонзиллит, бронхит могут сопровождаться неприятным запахом изо рта из-за накопления слизи и бактерий.

Заболевания почек и печени

Эти органы отвечают за выведение токсинов из организма. Если они не работают должным образом, токсины могут накапливаться в крови и вызывать неприятный запах изо рта.

Некоторые заболевания, такие как диабет: могут также влиять на запах изо рта.

Что делать?

Если вас постоянно беспокоит неприятный запах изо рта, не стоит медлить с обращением к врачу. Стоматолог поможет выявить проблемы с зубами и деснами, а также может направить к другим специалистам для обследования и лечения.

Профилактика

Чтобы предотвратить появление неприятного запаха изо рта, необходимо соблюдать правила гигиены полости рта:

  • Чистить зубы дважды в день щеткой и зубной пастой.
  • Использовать зубную нить для очистки межзубных промежутков.
  • Чистить язык специальным скребком или щеткой.
  • Регулярно посещать стоматолога для профилактических осмотров и профессиональной чистки зубов.
  • Отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.
  • Пить достаточно воды.
  • Правильно питаться правильно.

Помните, что неприятный запах изо рта может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Своевременное обращение к врачу поможет вам сохранить здоровье и избежать осложнений.

 

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Кстати, избегайте этих 4 вещей, чтобы не было рака, инфаркта или инсульта.

В материале использованы источники - Journal of Clinical Microbiology, NCBI, Mirror.

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