Опасные причины неприятного запаха изо рта, о которых вам не рассказывали

Неприятный запах изо рта - это не просто проблема гигиены, но и возможный сигнал о серьезных заболеваниях. Какие опасные причины галитоза следует знать и когда нужно срочно обращаться к врачу?

Ответ на этот вопрос читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему появляется неприятный запах?

Чаще всего причиной неприятного запаха изо рта являются бактерии, которые накапливаются на зубах, деснах и языке. Они расщепляют остатки пищи, образуя соединения серы, которые и вызывают неприятный запах.

Однако, иногда галитоз может быть симптомом более серьезных заболеваний, таких как:

Заболевания десен

Гингивит, пародонтит могут привести к воспалению и кровоточивости десен, что способствует размножению бактерий и появлению неприятного запаха.

Кариес

Разрушение зубов также создает благоприятную среду для развития бактерий.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Гастрит, язва желудка, рефлюксная болезнь могут вызвать неприятный запах изо рта из-за попадания желудочного сока в ротовую полость.

Заболевания дыхательных путей

Синусит, тонзиллит, бронхит могут сопровождаться неприятным запахом изо рта из-за накопления слизи и бактерий.

Заболевания почек и печени

Эти органы отвечают за выведение токсинов из организма. Если они не работают должным образом, токсины могут накапливаться в крови и вызывать неприятный запах изо рта.

Некоторые заболевания, такие как диабет: могут также влиять на запах изо рта.

Что делать?

Если вас постоянно беспокоит неприятный запах изо рта, не стоит медлить с обращением к врачу. Стоматолог поможет выявить проблемы с зубами и деснами, а также может направить к другим специалистам для обследования и лечения.

Профилактика

Чтобы предотвратить появление неприятного запаха изо рта, необходимо соблюдать правила гигиены полости рта:

Чистить зубы дважды в день щеткой и зубной пастой.

Использовать зубную нить для очистки межзубных промежутков.

Чистить язык специальным скребком или щеткой.

Регулярно посещать стоматолога для профилактических осмотров и профессиональной чистки зубов.

Отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.

Пить достаточно воды.

Правильно питаться правильно.

Помните, что неприятный запах изо рта может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Своевременное обращение к врачу поможет вам сохранить здоровье и избежать осложнений.