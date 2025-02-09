Опасные причины неприятного запаха изо рта, о которых вам не рассказывали
Неприятный запах изо рта - это не просто проблема гигиены, но и возможный сигнал о серьезных заболеваниях. Какие опасные причины галитоза следует знать и когда нужно срочно обращаться к врачу?
Ответ на этот вопрос читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Почему появляется неприятный запах?
Чаще всего причиной неприятного запаха изо рта являются бактерии, которые накапливаются на зубах, деснах и языке. Они расщепляют остатки пищи, образуя соединения серы, которые и вызывают неприятный запах.
Однако, иногда галитоз может быть симптомом более серьезных заболеваний, таких как:
Заболевания десен
Гингивит, пародонтит могут привести к воспалению и кровоточивости десен, что способствует размножению бактерий и появлению неприятного запаха.
Кариес
Разрушение зубов также создает благоприятную среду для развития бактерий.
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Гастрит, язва желудка, рефлюксная болезнь могут вызвать неприятный запах изо рта из-за попадания желудочного сока в ротовую полость.
Заболевания дыхательных путей
Синусит, тонзиллит, бронхит могут сопровождаться неприятным запахом изо рта из-за накопления слизи и бактерий.
Заболевания почек и печени
Эти органы отвечают за выведение токсинов из организма. Если они не работают должным образом, токсины могут накапливаться в крови и вызывать неприятный запах изо рта.
Некоторые заболевания, такие как диабет: могут также влиять на запах изо рта.
Что делать?
Если вас постоянно беспокоит неприятный запах изо рта, не стоит медлить с обращением к врачу. Стоматолог поможет выявить проблемы с зубами и деснами, а также может направить к другим специалистам для обследования и лечения.
Профилактика
Чтобы предотвратить появление неприятного запаха изо рта, необходимо соблюдать правила гигиены полости рта:
- Чистить зубы дважды в день щеткой и зубной пастой.
- Использовать зубную нить для очистки межзубных промежутков.
- Чистить язык специальным скребком или щеткой.
- Регулярно посещать стоматолога для профилактических осмотров и профессиональной чистки зубов.
- Отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.
- Пить достаточно воды.
- Правильно питаться правильно.
Помните, что неприятный запах изо рта может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Своевременное обращение к врачу поможет вам сохранить здоровье и избежать осложнений.
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В материале использованы источники - Journal of Clinical Microbiology, NCBI, Mirror.
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