Неправильне харчування вбиває: Комаровський назвав найбільш небезпечні продукти

Доктор Комаровський опублікував на своєму сайті дані дослідження про харчування, яке було проведено з 1990 по 2017 рік, в якому вчені проаналізували дані про раціони в 195 країнах і зробили висновки про те, які продукти найбільш небезпечні.

Комаровський зазначив, що неповноцінне харчування вбиває частіше, ніж куріння, високий тиск, ожиріння і високий рівень холестерину. Неповноцінне харчування та виключення з раціону вуглеводів або білків призводить до серцево-судинних захворювань, діабету та онкології. За даними дослідження від неправильного харчування в 2017 році померло 10,9 млн осіб, а від куріння – 8 млн.

Біла смерть – це не цукор, а сіль, так як люди регулярно вживають солі понад норму.

"Адже людині потрібно не більше 3000 мг на добу, а масове реальне споживання — 3600 мг. Найбільше солі надходить в організм з обробленої і готової їжі. Піца, яку треба лише підігріти, містить 710 мг у шматочку, порція пластівців для сніданку — 250 мг солі", - пише Комаровський.

Правильне харчування (pixabay.com)

Також він зазначає, що в раціоні повинні бути обов'язково цільні злаки і щоденна норма – 100-150 г на добу. Ті, хто заради правильного харчування відмовляються від хліба і каш – шкодять собі і своєму здоров'ю.

"Цільнозерновий хліб і зернові каші — необхідна частина здорової дієти. А ще можна пекти з цільнозернового борошна, є мюслі на сніданок і в якості перекусу", - зазначив доктор.

Він додав, що в раціоні обов'язково повинні бути фрукти і овочі і добова доза – 200-430 р. Для того, щоб страви з овочів приносили задоволення – їх потрібно готувати так, як подобається.

"Виявляється, тому, що "фрукти теж вуглеводи, і їх треба їсти поменше". Тому їх споживання намагаються обмежувати: "у них же цукор". Так що залиште в минулому забобони і для здоров'я: їжте яблука, банани, мандарини, апельсини та груші вдосталь. Ласуйте лісовими ягодами, полуницями і малиною", - порекомендував Комаровський.

Він додав, що в якості перекусу потрібно використовувати насіння і горіхи – джерела багатьох мікроелементів і вітамінів. Їх можна додавати в готові страви, салати, каші або їсти просто так – не менше 16-25 г на добу.

А ось цукор, ковбаса, бекон і копчене м'ясо не потрапили в десятку найбільш шкідливих продуктів у раціоні. Доктор Комаровський рекомендує цими продуктами просто не зловживати, а в раціон включити побільше корисних продуктів – рибу, як джерело омега-3, жирних кислот і клітковини, овочі, фрукти, горіхи і насіння.

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