"Невосполнимая потеря для Украины": на войне погиб известный поэт

"Фиалками мой самый дородный сын прорастет"

Под последним постом Кривцова в Facebook, в котором он предлагал подписчикам "погадать" на книге, несколько часов назад появился комментарий от его матери. Женщина сообщила, что ее сын погиб.

Не стало поэта и военного (скриншот)

Со временем коллеги и друзья высказались о смерти Кривцова. Денисенко процитировала слова матери и поэта и добавила: "Прорастай, нежная мужественная душа. Тупая тяжелая боль от этого".

Писательница высказалась о гибели военного (скриншот)

А другая писательница опубликовала стихотворение Кривцова и написала, что гибель поэта - "еще одна невосполнимая потеря для Украины и для нашей литературы".

"А через пятьдесят лет очередные "хорошие русские", потомки нынешних убийц, будут снова нас спрашивать - ну что там, где ваши Нобелевские лауреаты?" - добавила она.

Сообщение писательнице о поэте (скриншот)

Что известно о Кривцове

Кривцов ушел на войну добровольцем в 2014 году. До этого он был фотографом и писал стихи. Затем он работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и в Veteran Hub. Около двух лет назад он вернулся на фронт на фоне полномасштабной войны. В одном из интервью поэт вспоминал, что до этого у него была "ужасная мечта", о которой сильно пожалел уже 24 февраля 2022 года.

"У меня была одна ужасная мечта, мне это часто снилось: ходить по Киеву с автоматом, ждать своей станции метро с оружием на коленях. Я из тех ужасных людей, которые говорили, что нужно, чтобы война перенеслась на улицы, как пожар. Чтобы другие тоже поняли, что происходит. Утром 24 февраля я очень пожалел об этих мыслях", - говорил Кривцов.

В 2023 году поэту исполнилось 33 года. Он успел написать немало стихов, выпустил сборник "Вірші з бійниці".